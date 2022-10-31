«Праздновала его каждый год»: В кровавой давке на Хэллоуин в Сеуле погибла русская учительница

Юлиана оказалась в Сеуле во время смертельной давки ФОТО: соцсети

Количество погибших в Сеуле во время давки на Хэллоуин уже превысило 150 человек. По одной из версий, причиной смертельного столпотворения мог стать приезд известного телеведущего, к которому тут же ломанулись поклонники. Среди тех, чьи жизни унесла давка, оказалась и 25-летняя россиянка Юлиана Пак. Девушка приехала в Южную Корею из Владивостока. О ее гибели в соцсетях сообщила близкая подруга.

- Сейчас семья и друзья Юлианы занимаются организацией транспортировки тела из Кореи в Россию и похорон, - отметила в соцсетях девушка.

Смерть девушки во время давки подтвердила ее сестра ФОТО: соцсети

Судя по профилям Юлианны в социальных сетях, для девушки Хэллоуин был одним из любимых праздников. Каждый год она отмечала его вместе с подругами. Этот не стал исключением. Подтвердить "КП-Петербург" трагическую смерть молодой красавицы смогла и сестра Юлианы.

- К сожалению, это правда. Подробностей произошедшего не знаю. Я пока не готова говорить об этом, - ответила Алиса Пак.

По одной из версий, причиной давки мог стать приезд знаменитости Фото: REUTERS

В России Юлиана работала вожатой. Педагогом она работала и в Южной Корее.

- Она работала учителем в школе для русских корейцев, - объяснила "КП-Петербург" ее подруга Ксения. - Она часто куда-то выбиралась. Сколько ее знаю, она всегда любила тусить. В Корею она переехала в прошлом году. Сначала жила в Москве, но там не пошло. Она этническая кореянка. Вот и решила туда уехать.

Во время давки погибло более 150 человек Фото: REUTERS

Сейчас семья просит близких и знакомых о помощи через социальные сети. Они пока не знают, во сколько им обойдется транспортировка тела в Россию. Напомним, что вечером 29 октября в Сеуле, на улице Итхэвон, собралось больше 100 тысяч человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин. В какой-то момент скопление людей превратилось в хаос - началась давка. В результате погибло более 150 человек, в том числе и туристы из России.

Празднование Хэллоуина обернулось масштабной трагедией Фото: REUTERS

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