«Повышение уровня в Неве может быть очень высоким»: Главный синоптик предупредил об угрозе наводнения в Петербурге

Дамбу должны закрыть из-за угрозы наводнения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сильный штормовой ветер может стать причиной закрытия петербургской дамбы. Утром и днем в городе на Неве ждут резкие порывы западных направлений до 20-25 метров в секунду, что создаст нагонную волну и, как следствие, угрозу наводнения.

- Раз сегодня сильный ветер, то можно говорить и о подъеме уровня воды в Невской губе и устье реки Невы. Сразу скажу, наводнения в Петербурге не ждем, но повышение уровня может быть очень высоким, близким к отметке наводнения. Поэтому дамбу сегодня закроют, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов

В прошлом году Комплекс защитных сооружений, как официально именуется дамба, пришлось задействовать 18 февраля. Тогда тоже была нагонная волна и серьезный подъем воды.

По этой причине сегодня в городском управлении МЧС и в дирекции дамбы уже выступили с предупреждением для любителей зимней рыбалки.

- В связи с усилением ветра на акватории Финского залива 10 февраля объявлено штормовое предупреждение! Ожидается подъем уровня воды, что приведет к разрушению ледового покрова. Выход на лед смертельно опасен, - предостерегают рыбаков.

При этом, по статистике, зима - не период наводнений в Петербурге. За всю историю наблюдений было лишь 12 случаев. Но шесть из них – в этом столетии. Видимо, сказывается глобальное потепление, из-за которого даже пришлось увеличить в плюс на полтора градуса температурные нормативы.

Что касается погоды, то кроме штормового ветра синоптики обещают околонулевую температуру и снег, переходящий в мокрые осадки. На дорогах – гололед.