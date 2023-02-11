«Местные часто слышат крики из-под завалов»: петербургские спасатели рассказали о поиске выживших после землетрясения в Турции

Спасатели из Петербурга работают в турецком городе Адыяман. Фото: vk.com/extremum

Спасатели из Петербурга рассказали, как ведется ликвидация последствий страшного землетрясения, которое произошло на этой неделе в Турции. Напомним, в турецкий город Адыяман сразу после трагедии отправились 30 членов поисково-спасательного отряда «Экстремум».

- Спасатели проводят активные работы на завалах, осматривают помещения и полости, прорубают лазы, вскрывают двери, ищут живых пострадавших, - сообщается в сообществе объединения добровольных спасателей во «ВКонтакте».

Спасатели ликвидируют последствия землетрясения. Фото: vk.com/extremum

Специалисты работают на месте происшествия уже трое суток. Они прибыли в Адыяман 9 февраля. Местные жители тепло встретили спасателей из Петербурга.

- Меня просили передать турецкие ребята, что они очень нам благодарны за наш прилет и всем передают огромное спасибо, - рассказал один из петербуржцев.

- Пока мы заказывали бургеры в аэропорту Стамбула, к стойке подошёл незнакомый мужчина и молча оплатил наш заказ, - добавил еще один спасатель.

Во время поисков живых людей специалисты используют специальные камеры, с помощью которых можно осмотреть местность под серьезными завалами в глубину более 6 метров. Активно помогают в этом деле и обученные собаки.

- Много зданий, сложившихся как сэндвич – пол, а на нем потолок, и так несколько раз, и все это в окружении мелкой фракции. Бывает, вскрываешь, плиту, а под ней другая, - сообщили в отряде «Экстремум».

Местные жители часто докладывают спасателям о том, что слышали звуки из-под завалов. Специалисты сразу отправляются на указанное место, но свидетельства очевидцев пока ни разу не подтвердились.

- В целом работа на этом этапе выглядит так: снял плиту, осмотрел, послушал, использовал технические средства осмотра, запустил собаку.

Искать выживших людей помогают собаки. Фото: vk.com/extremum

Спасатели отметили, что благодаря местным жителям и волонтерам, им для работы всего достаточно. Есть и вода, и еда, и все остальное. Не хватает только времени для сна и тишины.

Напомним, по последним данным число погибших людей из-за землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек.

Спасатели круглые сутки разбирают завалы. Фото: vk.com/extremum

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кинологи, психологи, высотники: команда петербургских спасателей-добровольцев вылетела в Турцию, где произошло страшное землетрясение

30 петербургских спасателей-волонтеров из ПСО «Экстремум» отправились в Турцию (подробнее)