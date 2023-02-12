«Выла от боли»: Живодер зверски избил собаку под камерами видеонаблюдения в поселке под Петербургом

Петербуржец жестоко избил свою собаку. Фото: vk.com/pesochnysettlement

Мужчина избил свою собаку прямо под камерами видеонаблюдения одного из частных домов в поселке Песочный под Петербургом. Городские зоозащитники повидали немало жесткого обращения с братьями нашими меньшими, но такое зверство давно им не попадалось. Судя по записи, опубликованной волонтерами Песочного, хозяин выгуливал песика около четырех часов утра в пятницу, 10 февраля. Мужчина явно был пьян. В какой-то момент он начал командовать питомцу «Вперед!», пинал его по голове, а потом и вовсе поднял за поводок и нес как игрушку.

Через минуту неадекват случайно запнулся и упал в сугроб. Видимо, он посчитал, что в этом виновата собака, поэтому принялся добивать ее кулаками. Живодер схватил несчастное животное и хладнокровно наносил ему удар за ударом. На записи слышно, как скулит. За нее попытались вступиться соседские собаки за забором, принявшиеся лаять. Но разбудить людей у них не вышло.

Спустя пару суток местные жители опознали живодера. По их словам, это 41-летний мужчина, ранее сидевший за убийство и наркотики. Люди вспоминают, что у него было несколько собак, и всех он избивал. К счастью, животных у него всегда забирали.

Мужчина забивал собаку кулаками в сугробе. Фото: vk.com/pesochnysettlement

- В тюрьме лет 20 находился, с самого малолетства. У него притон в квартире, полиция на сутки забирает, но потом отпускает. Весь дом от него плачет, а сделать ничего не могут. Может сейчас хотя бы закроют его? – жалуются соседи живодера.

К счастью, на следующий день похожую собачку нашли волонтеры. Она одиноко скиталась по дворам поселка.

Песик каким-то чудом выжил и теперь в безопасности. Фото: vk.com/pesochnysettlement

- Всю ночь просидела на холоде. Была сильная метель, ее чуть не занесло. Она ко мне пошла, как сразу увидела, - рассказала spb.kp.ru волонтер Елена, взявшая собаку на передержку. – Это девочка, добрейшее существо, ведет себя хорошо. Явных повреждений на теле не вижу. По видео можно предположить, что собака не выжила бы. Как она выла от боли, как скулила! Но если это она, то на удивление чувствует себя хорошо. Девочка без паспорта, без ошейника. Тянется ко мне. Ищет спасения. Назвала Стеллой, сейчас будем искать ей хозяев, но сначала отвезем на обследование к ветеринарам.

Добавим, что волонтеры собираются написать заявление в полицию на живодера. Тем временем местные жители в соцсетях грозят ему самосудом.

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