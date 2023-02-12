Платим и плачем: Откуда в Петербурге появились космические цены на лук

Еще осенью килограмм стоил 29,03 рубля, а сейчас - не меньше 49,63 рубля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его… покупает, тот слезы проливает? Да уж, детская загадка про репчатый лук сейчас действительно вызывает скупую слезу, ведь буквально за месяц цена на этот овощ скакнула до неприличных значений. «КП-Петербург» разбиралась, как менялась стоимость лука и почему это случилось.

По данным Петростата, в ноябре кило репчатого можно было купить за 29,03 рубля. Уже в декабре ценник изменился и составил 36,14 рубля, а в январе поднялся до 49,63 рубля. В магазинах Петербурга цены на овощ разнятся в пределах 20 рублей. Так, в «Дикси» лук отдают за 49,99 руб килограмм, в «Пятерочке» - за 54,99 руб, в «Перекрестке» - 63,99 руб, в «Ашане» - за 59,99, в «Магните» - за 61,99 руб. Самый дешевый вариант нашелся в «Окее»: судя по каталогу, килограмм лука там можно взять за 39,99 рубля. А вот самый дорогой продают в «Ленте» - стоимость доступного к покупке овоща там взлетела до 84,99 рубля за кило. Во всех магазинах, к слову, торгуют российским товаром.

«ЭТО БЫЛО ОЖИДАЕМО»

Кому как не производителям-поставщикам знать всю изнанку ценовых перемен? «Комсомолка» спросила волгоградскую оптовую компанию «Хутор Лемякин», снабжающую луком Петербург, Москву, Воронеж, Тулу, Орел и другие города из центральной части страны. Гендиректор Юрий Лемякин заверил, что росту цен не удивился – дело к этому шло с осени. На редкость разрушительной для урожая.

- Я выращиваю лук 24 года, такая осень на моем веку впервые, - делится Юрий Лемякин. - Ежегодно мы убирали лук за три недели. В этом году убирали аж 56 дней: постоянно был дождь. Вопреки правилам тащили технику волоком по полю, убирали лук с грязью, закладывали товар мокрым – только потом нормально сушили на складах с хорошей вентиляцией. Половина позднего урожая осталась в поле, а хранилища просто не были готовы к таким экстремальным условиям – лук испортился к Новому году.

Поставщики лука обвиняют в подъеме цены неудачную осень - урожай сильно залило дождями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оптовикам пришлось тяжко: мало того, что поломанная техника влетела в копеечку, так еще и торговать пришлось не самым хорошим луком по низкой стоимости. К январю плохие дешевые овощи закончились, оптовики выдвинули на продажу оставшийся хороший товар и закономерно подняли цены. Но, по словам предпринимателя, разница была не очень-то велика: с привычных 20-25 рублей за кило стоимость поднялась до 28-35 рублей. Дальше накруткой цены занялись продуктовые сети.

Прогноз Лемякин делает невеселый: хорошего лука на всех не хватит, в хранилищах его осталось буквально на 5-6 недель. Так что или совсем без него останемся, или будем покупать за космические деньги.

- Россия сама себя не может на 100 процентов луком обеспечить, а зимой его поставляем только мы и казахи, но сейчас у них большие проблемы с привозом. Киргизы не считаются, поставляют всего процента два. Есть еще Узбекистан и Египет, но египетский лук сейчас ждут во всем мире: на Филиппинах лук 12 долларов стоит по оптовой цене, в Европе – больше евро за килограмм, - говорит Лемякин.

Предприниматель отмечает, что луковый бизнес в России, как и все овощеводство открытого грунта, уже семь лет как стагнирует. 99% производителей, подмечает он, маленькие хозяйства, ведь действительно качественное производство нельзя масштабировать. Выращивать лук в теплицах, как круглогодичные огурцы, в теории можно, соглашается Юрий Лемякин. Вот только стоить он будет как красная икра.

КОНКРЕТНО

Как менялась цена на лук по России с начала года? (по данным Росстата)

С 1 по 9 января лук подорожал на 6,3%

С 10 по 16 января – еще на 4,5%

С 17 по 23 января – еще на 5,3%

С 24 по 30 января – еще на 7,8%

С 31 января по 6 февраля – еще на 11,5%

Итого: на 35,4% с начала года

ПРИЦЕНИСЬ

Сколько сейчас стоит лук в магазинах Петербурга? (цена в руб. за кг)

«Лента» - 84,99

«Ашан» - 59,99

«Дикси» - 49,99

«Магнит» - 61,99

«Пятерочка» - 54,99

«Перекресток» - 63,99

«Окей» - 39,99

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