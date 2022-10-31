Был касательный удар: Полиция показала сухогруз, который задел опору Благовещенского моста

Сухогруз зацепил опору Благовещенского моста. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Северо-Западное Управление МВД на транспорте начало проверку инцидента у Благовещенского моста, где сухогруз все же зацепил одну из опор. По данным полиции, все произошло в ночь на понедельник.

- По предварительной информации, около 2:00 сухогруз «Невский-39», следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Отрадное, проходя под Благовещенским мостом, из-за сильного ветра, совершил навал на четвертую опору моста, - сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Пострадавших в результате ЧП нет, разлива нефтепродуктов - тоже.

При этом в «Мостотресте» ранее уже опровергали факт навала судна на мост. Как оказалось, разница заключается в трактовке события.

- Именно навала не зафиксировано. Был скользящий контакт с опорой. Мост повреждений не получил. На самом судне может и есть царапина, но это к судовладельцу вопрос. Если полиция начала проверку, значит будем с ней сотрудничать, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста».

Отметим, что на видео сухогруза, которое публикует транспортная полиция, действительно тяжело различить следы контакта.

По предварительным данным, причиной касательного столкновения стал сильный ветер, который просто сдул судно с пути.