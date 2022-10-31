Эксперты прогнозируют снижение цен на съемные квартиры в Петербурге до конца года

Тем, кто собирается сдавать квартиру, лучше не завышать ценник, а ориентироваться на конкурентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С сентября ценники на съемные квартиры в Петербурге заметно «схуднули». По подсчетам экспертов «ЦИАН.Аналитика», за месяц однушки упали в цене на 4,9 процента, а двушки – сразу на 8,2 процента. За год съемное жилье в Петербурге стало дешевле на 14,3 процента.

Если в сентябре арендовать однокомнатную квартиру в Северной столице можно было за 32,7 тыс. рублей в среднем, то в октябре – уже за 31,1 тыс. рублей. Двушки – за 53,5 тыс. и 49,1 тыс. рублей соответственно. Причиной тому стало снижение спроса и рост числа квартир, выставленных на рынок аренды Петербурга, рассказал «Комсомолке в Петербурге» эксперт по недвижимости и инвестициям Сергей Топорников.

- На это влияет экономико-политическая обстановка. На наш экспертный взгляд, спрос снижается из-за того, что люди уезжают из страны. Они либо временно пытаются сдать свои квартиры, либо возвращают съемные арендодателям, и те пытаются снова найти жильцов. В целом, с февраля рынок недвижимости напоминает фондовый: плохая новость пришла – все упало, пришла хорошая – все стабилизируется. Мы живем так же, цены и спрос падают или стабилизируются, - считает Топорников.

Эксперты сравнивают рынок аренды жилья с фондовым: взлеты и падения цены и спроса зависят от экономико-политической обстановки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца года, предполагает эксперт, цены на аренду жилья в Петербурге будут снижаться еще, как и на рынке купли-продажи. Специалисты по недвижимости не берутся прогнозировать дальше, чем на месяц вперед – любые долгосрочные прогнозы бессмысленны.

- Если мы представим, что очень плохих или хороших новостей не будет, а будет примерно как сейчас, то цену будут снижаться вплоть до конца года. С января рынок, скорее всего, начнет устаканиваться, возвращаться к старым показателям, - подытожил Сергей Топорников.

Цены на аренду квартир в Петербурге. Фото: Ольга ЖУК

ЕСТЬ ВОПРОС!

Как стоит поступать тем, кто собирается выставить свою квартиру на съем? Присмотреться к ценам конкурентов или рискнуть и поставить ценник повыше? По мнению эксперта, завышенная стоимость приведет к тому, что через пару недель владельцу придется снижать цену еще сильнее, чем можно было бы сдать уже сейчас.

- Количество объектов растет, но арендуют их меньше. Увы, сейчас быстро равно дешево, а долго равно еще дешевле. Сейчас не стоит выставлять цены повыше, лучше даже сделать легкий демпинг при сдаче и отличиться от конкурентов, - уверен Сергей Топорников.