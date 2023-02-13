«В маму кинул шампур, меня швырнул головой об стену». Дочь актера Михаила Казакова выступила с серьезным заявлением после скандального интервью отца

Семья Полежайкина из "папиных дочек" впервые высказалась о его уходе из семьи. Фото: предоставлено "КП"

Семейный скандал разгорелся в семье 35-летнего Михаила Казакова. Любимый россиянами Илья Полежайкин из «Папиных дочек» рассказал «Комсомолке», что бывшая жена Елена якобы бросила его из-за инвалидности. Спустя пару дней после этого в редакцию spb.kp.ru обратилась его 14-летняя дочь Виктория. Подросток заявила, что последние 10 лет отец был домашним тираном, страдающим алкоголизмом и наркоманией.

Зрители запомнили Полежайкина как глуповатого, но добродушного парня Галины Сергеевны. Фото: кадр из сериала "Папины дочки"

«Я ПОСТОЯННО ПЛАЧУ»

- Виктория, почему вы с нами связалась?

- Из-за интервью отца у мамы на работе все обсуждают эти сплетни. У меня вся школа шушукается, даже учителя в курсе. Все думают, как мы так могли поступить с больным человеком? Я постоянно плачу из-за этого, приходится прятаться в туалете в школе. Рыдаю взахлеб…

По словам дочери Казакова, в их семье было мало спокойных дней без ссор и скандалов. Фото: предоставлено "КП"

- Мама разрешила вам рассказать об отце?

- У нас был семейный совет по поводу этой ситуации. Мама не стала ругать меня (Елена Казакова официально разрешила журналисту spb.kp.ru на общение с ее ребенком, – прим.ред.). Это мое право. У нас много козырей в рукаве, которые можно достать. Папа потом, конечно, будет оправдываться, защищаться. Но у нас компромата на него больше. Мы хорошие и примерные люди.

«БЫЛО СТРАШНО ЗАСЫПАТЬ»

- Значит, ваша мама рассталась с Михаилом по другой причине?

- Да! Папа всем говорит, что оступился с крыши во время поиска локаций для съемок и упал с 12-метровой высоты. Это было, да. И тяжелые травмы ног настоящие. Но он молчит про то, что после падения в крови у него нашли наркотические вещества.

Елена и Михаил были в браке 10 лет. Фото: предоставлено "КП"

- За искалеченным отцом было тяжело ухаживать?

- То, что он сейчас стоит на ногах, – заслуга мамы. Она каждый день ухаживала за ним. У нее хронические проблемы с поясницей, ей противопоказано таскать тяжести. Когда же отец был в коляске, мама все равно везде носила его. Ночами забирала от друзей-алкоголиков. Мыла, в кровать укладывала. Она ездила с ним на реабилитацию в Ярославль. А в ответ получала только упреки.

- Из-за чего родители ссорились?

- Из-за того, что отец подсел на наркотики и выпивку. Мама все 10 лет старалась сберечь брак. Прощала ему все, даже тайную переписку с другими женщинами. Но летом 2021 года у папы окончательно снесло голову. Он подсел на вещества, ловил «белок». То искал каких-то людей в шкафах, то бегал с дрелью по всему дому и сверлил стены с криками: «Где пятый этаж?!» Но проблема в том, что у нас дом четырехэтажный. Нам было очень страшно, не могли его успокоить. Я боялась, что он просто войдет в мою комнату ночью и убьет меня. Я запирала дверь на замок. Было страшно засыпать. Для меня самым радостным событием за день был момент, когда папа уходил из дома.

Виктории вот-во исполнится 15 лет, она учится в восьмом классе. Фото: предоставлено "КП"

- Почему отец так себя вел? Вы пытались ему помочь?

- Он говорил: «Мне нужно заглушить боли в ногах, лекарства не помогают». Но это отговорки. Ведь он употреблял задолго до падения! Лечить его мы тоже пытались. Нервы лопнули, когда он бросил в маму шампур, а меня швырнул головой об стену. Вызвали наркологическую службу, и его увезли на реабилитацию, отобрав телефон. Еще мы честно старались наладить отношения и записались к семейному психологу. Но ссоры продолжались. В один момент мама устала от всего этого и уехала ночевать к моему дедушке. Так отец стал писать мне, что он убьет деда и расчленит его. Как можно ребенку такое писать? Мне было 12 лет! По совокупности все этих причин мама и подала на развод. А отец психовал и ставил нам с братом ультиматум – либо мы выбираем жизнь с ним, либо с мамой. Если выберем маму, грозился: «Я сожгу все фото, вещи и запущу прямую трансляцию этого пепелища у себя в соцсетях».

По словам Виктории, после очередной ссоры отец разгромил одну из комнат в доме. Фото: предоставлено "КП"

«ОН ПУСТОЕ МЕСТО»

- Сейчас вы общаетесь с отцом?

- Нет, с лета 2022 года я с ним не разговариваю. Почему? Он гнилой человек. А теперь после его лживого интервью я больше не считаю его близким человеком. Он мне никто. Пустое место. Он умер для меня. Не всегда хороший актер и кумир миллионов может оказаться хорошим человеком. Он наплевал на чувства моей мамы, а я наплюю на его чувства.

- Но ведь были и хорошие дни с папой?

- Безусловно. Мы много путешествовали, отдыхали. Но даже в таких случаях у меня больше негативных воспоминаний. Как папа кричит на меня или мою маму.

Михаил сохранил хорошие отношения только с 10-летним сыном Мирославом. Фото: СОЦСЕТИ

- Вы любили его?

- Конечно, он же мой папа. Только тут кое-что прояснилось… Про то, что он не мой родной отец, я узнала только что, из его интервью. Я догадывалась, конечно, спрашивала маму, но все уверяли, что он родной. А сейчас ничего и выяснять не надо: отец сам все разболтал на всю страну (Виктория – дочь Елены от ее первого брака, – Прим.ред.).

- Не боитесь, что отец разозлится на вас?

- Если сунется ко мне домой, то познакомится с новым молодым человеком моей мамы, который может постоять за нашу семью. У нас с ним супер-крутые взаимоотношения. Впервые за 14 лет я почувствовала настоящую отцовскую любовь и заботу. Он нас любит, поддерживает и защищает.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Михаил Казаков сохранил теплые отношения со своим родным сыном Мирославом. Полежайкин расхваливает мальчика во всех интервью. Школьник в свои 10 лет является одним из самых лучших юных скрипачей России. Мирослав часто ездит в гости к папе, это признает и старшая дочь Казакова Виктория.

- Это выбор Мирослава, я его не поддерживаю и не понимаю. Но у них и вправду хорошие отношения с отцом. Папа часто хвалит его в СМИ, но я не помню ни разу, чтобы он отвез сына на занятия или заплатил за обучение. Все, что добился мой брат – заслуги бабушки и мамы. Они постарались. Ну и Мирослав тоже, конечно, - уверена Вика.

КСТАТИ

Михаил Казаков заявлял, что экс-супруга Елена требовала с него алименты за детей в размере 100 тысяч рублей, а после его возмущения сократила сумму вдвое. Сама женщина в разговоре с spb.kp.ru отрицает это.

- Я каждый месяц пишу Мише сообщение с просьбой-напоминанием. В итоге в прошлом месяце пришлось подать иск на алименты. Требую по 15 тысяч на ребенка. Прошу погасить весь долг, накопившийся за семь месяцев – 210 тысяч рублей. Сейчас мне помогают мой папа и мама Миши. У меня стабильная хорошая работа. Но двоих детей очень тяжело содержать на одну зарплату, - сетует Елена Казакова.

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