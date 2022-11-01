Новая зона платной парковки начала работать в Адмиралтейском районе Петербурга с 1 ноября

С 1 ноября в Петербурге расширена зона платной парковки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 ноября в Петербурге расширилась зона платной парковки. Теперь она покрывает не только Центральный, но и весь Адмиралтейский район полностью. С началом последнего месяца осени паркоматы начали работать еще на 153 улицах.

- В Адмиралтейском районе появилось свыше 11 000 мест для стоянки автомобилей. О платной парковке предупреждают почти 4 000 дорожных знаков и около 700 информационных табличек, - сообщает пресс-служба «Городского центра управления парковками» (ГЦУП).

При этом в новой зоне парковка работает по муниципальным округам. Всего их шесть: «Адмиралтейский округ», «Семеновский округ», «Сенной округ», «Коломна», «Измайловское», «Екатерингофский». Это надо учитывать при оплате стоянки и оформлении парковочного абонемента для местных жителей.

После нынешнего расширения, зона платной парковки действует на 364 улицах центральной части Петербурга. Их список можно посмотреть на сайте ГЦУПа. А в 2023 году к Центральному и Адмиралтейскому районам присоединятся отдельные территории Петроградского и Василеостровского. Новые зоны покроют еще 306 улиц.

В Смольном отмечают, что введение платной парковки позволяет местным жителям почти всегда иметь место для машины - количество частного транспорта в центре сократилось на 15%. Исчезла беспорядочная парковка в 2-3 ряда. Пожарные, скорая и полиция приезжают вдвое быстрее. Также увеличилась скорость движения общественного транспорта.

С начала года в бюджет Петербурга поступило 540 миллионов рублей дохода из денег, полученных с платной парковки.