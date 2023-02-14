«Закрой свой рот»: Семейный психолог Сатья огрел сумкой взбесившую его поклонницу в Новгороде

Известный психолог Сатья ударил поклонницу на лекции в Великом Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

Самый «нескучный семейный психолог» Сатья дас, он же Сергей Яковлев, устроил ударную терапию для одной из своих поклонниц. Все произошло 12 февраля на лекции блогера-миллионника в Великом Новгороде. В Сети опубликовали видео, как Яковлев кричит на девушку Светлану (имя изменено. – Прим.ред.), которая предъявляет ему какие-то претензии. Похоже, психологические уловки гуру не подействовали на нее, поэтому мужчина решил действовать радикально – выхватил сумку зрительницы и с размаху ударил ею по ее лицу. Корреспондент sbp.kp.ru с помощью очевидцев восстановил хронологию «психологического сеанса» и дозвонилась главным героям истории.

«ОПОЗДАЛ И ЯЗВИЛ»

Билеты на лекцию психолога с двумя миллионами подписчиков на YouTube продавали от 2 690 рублей. К 16:00 зал Новгородского кремля забился до отказа. Пришло около 150 человек. Из них только несколько мужчин. Остальные все – женщины, профильная аудитория Сатьи, который зарекомендовал себя как специалист по отношениям.

- Сатья опоздал на 10 минут. Извинился, сказал, что его водили на экскурсию, - рассказала spb.kp.ru слушательница лекции Ульяна. – И, запыхавшись, начал читать письма от пришедших на лекцию. Задал вопрос в зал: «На что должна обратить внимание женщина при выборе мужчины?». Эта Светлана выкрикнула: «На свекровь!». Сатья ее проигнорировал, та повторила ответ. После чего он ей язвительно ответил: «Я понимаю, это для вас больной вопрос».

Светлана требовала от психолога ответы на ее вопросы, но он ее не слушал. Фото: СОЦСЕТИ

По словам Ульяны, в полемику психолога и поклонницы даже вступил ее муж Валентин (имя изменено. – Прим.ред.).

- Он свел ситуацию в шутку, назвал супругу инфоцыганкой (блогером, который пустословит и учит других жизни. – Прим.ред.), - вспоминает Ульяна. - Они продолжали перебрасываться едкими фразами, и в какой-то момент Сатья спустился в зал, подошел к ней к первому ряду и закричал: «Закрой свой рот!» Света заплакала. А все в зале, как коршуны, аплодировали Сатье. При этом муж Светланы отсел от нее на несколько кресел.

В итоге все дошло до удара по лицу женщины. Именно этого момента муж Светланы не видел. Да и выводили ее из зала двое незнакомцев. На улице они вызвали зрительнице скорую, так как посчитали, что она невменяемая. Светлана не ответила на просьбу spb.kp.ru прокомментировать ситуацию. Ее муж был немногословен.

Ранее Сатья ни разу не проявлял агрессию на поклонниках. Фото: СОЦСЕТИ

- Позвоните мне через месяц или два. Почему вы решили, что мы разводимся? Нет. Просто сейчас на эмоциях сложно что-либо сказать, дать оценку обеим сторонам конфликта. Писали ли мы заявление в полицию? Без комментариев, – заявил sbp.kp.ru муж Светланы.

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЕМА

Сам гуру психологии вовсе не комментирует инцидент. В соцсетях Сатья делится только советами, как женщине лучше понимать мужчину. Но почему у него не вышло найти общий язык со Светланой – загадка.

- Я точно ничего не буду говорить по этому поводу, уж извините, - ответил spb.kp.ru психолог уставшим голосом и закончил разговор.

Муж Светланы Валентин никак не вмешался в ситуации и поспешил вызвать супруге скорую. Фото: СОЦСЕТИ

Несмотря на поступок Яковлева, у него много защитников. Редакция опросила еще нескольких посетительниц той самой лекции, и они все уверены, что с девушкой-провокатором нельзя было поступить иначе.

- Этот скандал длился 20 минут. Сатья много раз пытался успокоить Светлану. Спускался к ней. Предлагал водичку, обнимал, говорил: «Девушка, ну ты же такая красивая, но зачем ты так делаешь? Дорогая моя, ты перенервничала, наверное. Давай успокаивайся, мы с тобой обязательно поговорим потом после лекции». Но она не слушала и продолжала твердить, что он обязан отвечать на все ее вопросы, - недоумевает Катерина, одна из посетительниц занятия психолога.

После скандальной лекции Светлана опубликовала у себя в соцсетях загадочные слова. Фото: СОЦСЕТИ

По словам заступницы Сатьи, первой на оскорбления перешла именно девушка в зале.

- Она матом кричала на всех вокруг, чтобы все заткнулись и слушали только ее: «Я баба с яйцами, воспитанная отцом-одиночкой. И я здесь решаю, как будет все проходить!». Мы просили ее мужа помочь, но тот сказал, что ее невозможно утихомирить. Поэтому все закончилось так, как вы видели на видео, - разводит руками Катерина.

После удаления Светланы из зала психолог смог возобновить лекцию, хоть и немного нервничал первые минуты.

- Еще чуть-чуть и я пошел бы по делу о смертоубийстве, - отшутился Сатья.

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