«Два часа пыталась сорвать лекцию»: Психолог Сатья впервые объяснил, зачем ударил сумкой по голове надоедливую поклонницу в Новгороде

Психолог Сатья извинился перед своей поклонницей, которую он ударил на лекции в Великом Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

Известный психолог Сатья дас (настоящее имя Сергей Яковлев. – Прим.ред.) впервые прокомментировал скандальную лекцию в Великом Новгороде, где он ударил свою поклонницу сумкой по лицу. Напомним, все произошло днем 12 февраля. По словам очевидцев, общавшихся с spb.kp.ru, гуру семейных отношений опоздал на мероприятие, после чего в течение 20 минут одна из зрительниц выкрикивала ему претензии, требуя ответить на ее вопросы. В какой-то момент блогер-миллионник устал успокаивать даму, вспылил и применил тот самый «ударный» прием. После пощечины женщину вывели на улицу и вызвали ей скорую, поскольку та была в истерике.

Сам Сатья ранее отказался объяснять spb.kp.ru свой поступок. На той самой лекции он разве что отшутился: «Еще чуть-чуть и дошло бы до смертоубийства». Держала глухую оборону и пострадавшая с мужем – они попросили дать им месяц, чтобы улеглись эмоции. Однако утром 15 февраля Сатья все же извинился перед фанаткой.

- В течение двух часов слушательница пыталась сорвать лекцию (напомним, очевидцы утверждали о том, что конфликт затянулся максимум на полчаса. – Прим.ред.), - высказался Сатья в своей официальной группе во «Вконтакте». – Не помогали никакие средства успокоения. Градус повышался, и произошло то, что произошло. Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживание за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки.

Пострадавшая от психолога женщина и ее муж пока что закрылись от СМИ. Фото: СОЦСЕТИ

Как пишет психолог, за все 17 лет его карьеры он встречал самых разных слушателей на семинарах и в России, и за рубежом. И всегда находил общий язык с аудиторией.

- Это (его аргументы. – Прим.ред.) не оправдывает меня. При любых обстоятельствах подобное недопустимо. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас, - подытожил психолог.

Добавим, что пока неизвестно, обращалась ли в полицию пострадавшая от блогера.

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