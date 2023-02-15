«Успела составить завещание»: Кто и за что мог убить учительницу из Петербурга, таинственно пропавшую 10 лет назад

Полиция раскрыла причину пропажи петербурженки Вероники Архиповой, исчезнувшей в 2012 году. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Петербурга, кажется, раскрыла таинственную пропажу жительницы города Пушкин Вероники Архиповой, которая бесследно исчезла 10 лет назад. В середине апреля 2012 года 27-летняя девушка накинула полушубку и выбежала из квартиры своей больной бабушки. Больше ее никто не видел. Внезапно 13 февраля 2023 года оперативники получили информацию о возможной причастности к убийству Архиповой ее соседа. Сейчас он и его приятель задержаны. Родственники Вероники, уже не надеявшиеся узнать правду, рассказали spb.kp.ru, что могло стать причиной жестокой расправы.

«ИЗ КВАРТИРЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПАЛО»

По словам двоюродной сестры Вероники, она вела тихую жизнь и не влезала ни в какие скандалы. По образованию девушка была учителем русского языка и литературы. Занималась репетиторством, делала экскурсии по родному городу Пушкин. За год до трагедии у нее умерли родители, и она тяжело это переживала. К тому же на ее плечи легла забота за тяжелобольной бабушкой. Она часто навещала ее. Так было и в тот роковой день.

Ориентировка на Веронику до сих пор остается на сайте Следкома. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

- Последний раз Вероника выходила на связь с друзьями в 19:00 16 апреля. В какой-то момент она резко срывается из квартиры и выбегает, - поделилась с spb.kp.ru сестра пропавшей. – С собой взяла только телефон. Оставила все документы, сумку и деньги. На столе осталась грязная посуда – видно, что она даже не доела ужин. Бабушка ничего не знает. Из квартиры ничего не пропало.

Через сутки дядя и тетя Вероники вызвали полицию. На девушку составили ориентировку. Из соседей никто ничего не видел. Зацепок не было. СК возбудил уголовное дело по статье за убийство. Начались утомительные месяцы поисков, в том числе с привлечением волонтеров. Обращались родные Ники даже в передачу «Жди меня», писали президенту. А спустя пару лет подключили и экстрасенсов. Они, конечно, видели какой-то криминал в истории, но никаких новых фактов не предоставили.

- У следствия был только один подозреваемый. Это двоюродный брат Ники Павел (имя изменено. – Прим.ред.), - вспоминает сестра пропавшей девушки. – Павла таскали на допросы, неоднократно задерживали, но в итоге отпустили за неимением доказательств. Помню, что из его квартиры изымали ножи, но никаких явных улик там не было.

Такие ориентировки в 2012 году расклеивали по всему Пушкину. Фото: СОЦСЕТИ

ДВЕ КВАРТИРЫ И ДЕНЬГИ В БАНКЕ

Как говорит двоюродная сестра исчезнувшей учительницы, мотив у потенциальных похитителей и убийц мог быть только один.

- У Вероники было богатое наследство от родителей и бабушки. Две квартиры. В Пушкине и в центре Петербурга. Еще были накопленные деньги, пара сотен тысяч рублей в банке. По версии следствия, ее брат Павел якобы мог положить глаз на квартиру бабушки. Ходили слухи, что Ника была у нотариуса и написала завещание – как распорядиться с наследством. Но мы точно не знаем этого, - разводит руками сестра.

Следствие подозревает, что красавицу убили из-за наследства. Фото: СОЦСЕТИ

Редакция spb.kp.ru попыталась найти двоюродного брата Вероники, но оказалось, что он умер около года назад от рака. Впрочем, к Павлу у нынешних оперативников вопросов нет.

- В рамках расследования уголовного дела полиция поймала 61-летнего и 55-летнего жителей Петербурга. Мужчин изобличили в убийстве Вероники. Они сделали это из-за желания получить деньги пропавшей женщины. Подозреваемых задержали, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что тело девушки так и не нашли. Подозреваемые не сознаются, куда они его спрятали. Личности предполагаемых убийц Вероники не раскрывают. Один из них мог быть соседом Вероники. Редакция будет следить за ходом расследования громкого дела.

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