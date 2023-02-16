IKEA продала свой бывший завод в Ленобласти

Завод IKEA в Тихвине продан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший завод IKEA в Ленобласти сменил собственника. Комиссия при Правительстве России одобрила сделку по продаже трех из четырех предприятий шведской компании, расположенных в России. В их число вошла и мебельная фабрика в Тихвине.

Да, завод в Тихвине продан, сделка одобрена, - подтвердил источник spb.kp.ru в администрации областного правительства.

По данным «Известий», которые ссылаются на слова заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, покупателями активов шведской компании стали производитель кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».

Кому именно достался тихвинский завод, не уточняется. По данным базы СПАРК, «Слотекса» базируется в Петербурге. А «Лузалес» - предприятие из Сыктывкара (Республика Коми).

Напомним, что завод IKEA в Тихвине был открыт в 2014 году. Предприятие занималось изготовлением мебельных щитов и прочей продукции для сети шведских гипермаркетов. На момент остановки производства весной 2022 года на предприятии работало около тысячи человек. Летом половина из них попала под сокращение.

Для оставшихся сотрудников организовали временную занятость. По соглашению о продаже, новый владелец должен сохранить все рабочие места. О том, что завод запустит производство мебели под новым брендом, в начале февраля 2023 года рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

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