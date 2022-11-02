«Все мужчины ревнивые»: Мать убийцы секретаря директора школы в Рыбинске вступилась за сына

Подозреваемый в убийстве секретаря директоры школы задержан Фото: СОЦСЕТИ

В Рыбинске следователи разбираются в убийстве в школе № 34. Днем 2 ноября туда ворвался вооруженный ножом 41-летнй Владимир Каюров, который искал бывшую сожительницу - 39-летнего секретаря директора Елену Комазову. Женщину своим телом пыталась защитить завуч школы Елена Кустовая. В итоге она сама получила ранения и была госпитализирована, а Комазову умерла на месте. Каюров после нападения сбежал и, как говорят, попытался покончить с собой. Сейчас нападавший уже задержан. О том, что могло привести к жестокой расправе, "КП-Петербург" рассказала мать предполагаемого убийцы.

- Мы с сыном не общались, он с нами не живет, - призналась "КП-Петербург" мать Каюрова. - Я одна воспитываю его дочку. Что у него там происходило в личной жизни, я не знаю. Но убитую я знаю хорошо, она прекрасная женщина. Они не первый год жили вместе. Лена общалась с его ребенком, навещала ее. Из-за чего они разошлись, сложно сказать, я к ним не лезла. Но если он такое сделал, значит, он, конечно, агрессивный. Но для меня он все равно сын. Сейчас пишут, что у него были судимости, но это лучше у полиции узнать.

Женщина убита в своем кабинете Фото: СОЦСЕТИ

Последний раз Каюрова мать и дочка видели на прошлой неделе. Он приходил проведать ребенка.

- Он был лишен родительских прав, мать девочки тоже их лишена. Все из-за их образа жизни, - делится мать подозреваемого. - Но когда он навещал дочь в последний раз, он был нормальным. Что они не поделили с Леной, не могу сказать. Может быть, она его бросила, он ее за это убил. Мужчины все ревнивые. Но ревность, да, это не повод такое делать.

Сейчас завуча школы, которая защищала подругу, уже оперируют. В деле разбираются сотрудники СКР. Ранее друзья семьи рассказывали "КП-Петербург", как завуч защищала свою коллегу, и как саму секретаря школы преследовал бывший сожитель.

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