Сумку с отрезанными женскими ногами нашли в пруду под Петербургом

Под Петербургом в пруду нашли отчлененные ноги женщины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый случай «расчлененки» произошел в Петербурге. На этот раз в полицейские сводки попал пригородный Колпинский район. Днем 2 ноября здесь была обнаружена сумка с отрезанными женскими ногами. На останки наткнулись сотрудники городского экологического предприятия «Экострой», которые в том числе занимаются очисткой рек, каналов и прочих водоемов.

- В 12:27 в полицию поступило сообщение, что при очистке Ижорского пруда в городе Колпино из воды извлечена черная сумка, в которой лежат фрагменты женских ног, - сообщает источник «КП-Петербург».

На место происшествия срочно выехали сотрудники полиции, следователи колпинского отдела СК и судмедэксперты. Последние, при осмотре останков установили, что сумка с ногами пробыла в воде до двух недель.

Фрагменты женского ела были отправлены в морг на более тщательное исследование. По факту произошедшего Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило дело об убийстве.

Остальные части женщины ищут полиция. Личность убитой устанавливается.

Напомним, что с момента последнего эпизода с расчленением в Петербурге прошло полгода. 5 мая в под Гатчиной было найдено тело женщины, которую еще в феврале убил и расчленил муж. Преступление также произошло в Колпинском районе.

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