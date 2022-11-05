«Еще минута и умерли бы не 13, а 250 человек»: Ювелир рассказал, как спас людей из горящего ночного клуба «Полигон» в Костроме

Посетитель клуба "Полигон" в Костроме выбил запасную дверь и спас много жизней в жутком пожаре. Фото: СОЦСЕТИ

Минимум 13 человек погибли в жутком пожаре в костромском клубе «Полигон» в ночь на субботу, 5 ноября. Но жертв трагедии могло бы быть больше, если бы не геройский поступок 40-летнего Андрея Кузьмина, который во время давки и сильного задымления выбил стальную запасную дверь и вывел наружу десятки людей. Пока мужчина отсыпается дома, его мама Ольга пересказала слова сына с подробностями эвакуации.

«ПОВАЛИЛ ДЫМ И ВСЕ ЗАКРИЧАЛИ»

Андрей работает закрепщиком ювелирных изделий на одном из предприятий Костромы. В роковую ночь он пошел в «Полигон» вместе с женой Юлией и ее подругой, чтобы отдохнуть. Там набилось более 250 человек. Как говорит мать Кузьмина, за минуту до пожара мужчина отошел покурить и случайно увидел ту самую запасную дверь.

Андрей не растерялся в пожаре и успокаивал окружающих, чтобы они не кричали и не создавали панику. Фото: СОЦСЕТИ

- Пока Андрей курил, в этот момент в клубе произошла драка, говорит его мать. - Раздались какие-то хлопки. Как будто из пистолета сигнального. Повалил дым. Все закричали. Андрей вернулся в толпу, там было не продохнуть. Началась давка. Народ повалил к главному, очень узкому выходу. Сын сообразил сразу, что есть запасной выход и подбежал туда. Там была металлическая дверь. Большая, тяжелая. Андрей успокоил всех вокруг, шутя сказал: «Девочки, не кричите, все хорошо. Сейчас разберемся». И как начал эту дверь долбанить! Минуту выбивал. В итоге у него получилось, и весь народ ломанулся к нему, он всех сориентировал и вывел.

Мужчина признался матери, что действовал хладнокровно, иначе поддался бы общей панике и погиб бы там.

- На улице все орали, плакали, – делится мать Андрея. – Люди отравились угарным газом, у кого-то сгорели все вещи: сумки, телефоны, банковские карты, одежда.

Жуткий пожар в клубе унес жизни 15 человек. Фото: предоставлено "КП"

«КАК МЫ ВЫЖИЛИ?»

На утро Андрей Кузьмин проснулся героем. В соцсетях сразу появились истории очевидцев про то, как Кузьмин спас половину посетителей клуба.

- В момент пожара он не переживал, но сейчас у Андрея большой стресс, – признается Ольга Кузьмина. – Андрей отойти не может от трагедии: «Там такой страх божий был. Дым, все задыхаются, кричат. Вонь стоит. Как мы выжили? Еще бы момент, прошла минута и все, все умерли бы»

Мать Кузьмина гордится сыном. Сейчас Андрей собирается обследовать ногу в больнице, но на здоровье не жалуется.

СК возбудил уголовное дело по факту пожара и гибели людей. Фото: МЧС по Костромской области

- Он такой человек по натуре – он всегда придет на помощь и спасет. Бывший подводник и боксер, физически крепкий. Но вместе с тем он жалостливый, человечный. Хорошая реакция и чуйка есть. Да ему по жизни везет. Сейчас сын говорит: «Мам, ты за меня, наверное, молишься каждый день, иначе бы мне так не везло».

Добавим, что СУ СК РФ по Костромской области возбудило уголовное дело по факту пожара в ночном клубе «Полигон». Следователи допросили директора заведения. Тем временем МЧС отчиталось, что проверки в клубе не проводили из-за того, что собственник отнес этот объект к малому бизнесу.

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