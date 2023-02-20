Петербург и Ленобласть вошли в число регионов с самым большим ростом безработицы

Петербург вошел в пятерку регионов с наибольшим приростом безработицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург и Ленинградская область вошли в пятерку регионов России, где отмечен наибольший прирост уровня безработицы. Такие данные содержатся в отчете комиссии. Их на заседании озвучила заместитель премьер-министра РФ Татьяна Голикова.

- С марта 2022 года в 68 регионах уровень безработицы снизился, в четырех - не изменился, в 13 регионах показатель возрос. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай, Ленинградской области, Республике Хакасия, Санкт-Петербурге и Кемеровской области, - приводит слова Голиковой сайт Правительства России.

При этом, по данным комиссии, общий уровень безработицы в стране снизился на 0,6 процента и достиг уровня в 3,7 процента на конец 2022 года. А численность безработных упада на 13, 8 процента или 445 тысяч человек.

Отметим, что по данным Смольного, в Петербурге уровень безработицы снизился с 2,5% до 2,1%. На бирже труда официально зарегистрировано 14 462 безработных при 36 715 имеющихся вакансиях.

В простое находятся 44 предприятия с числом персонала 5395 человек. В режиме неполной занятости трудятся 1179 работников на 26 предприятиях.

Интересно, что и правительственная комиссия и власти Северной столицы проводили оценку социально-экономической ситуации по одной и той же методологии - Международной организации труда.