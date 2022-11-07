Анастасию Волочкову поразило состояние модельера Вячеслава Зайцева после инсульта

В последнее время поклонников беспокоит состояние модельера Фото: Иван МАКЕЕВ

В социальных сетях знаменитой балерины Анастасии Волочковой страсти не утихают ни на минуту. Поклонникам всегда есть, что обсудить - новые романы звезды, ракурсы для ее фотографий, необычные проекты и многое другое. Но в этот раз поводом для обсуждения в комментариях стала не сама балерина, а ее фотография с модельером Вячеславом Зайцевым.

Его появление на публике в последнее время часто сопровождается всплеском беспокойства со стороны поклонников, ведь модельер, как говорят, уже долгое время борется с тяжелым недугом - болезнью Паркинсона. На днях Вячеслав Зайцев появился на Неделе моды в Москве. Фотографию с мероприятия и опубликовала в соцсетях Волочкова.

Фото Волочковой с модельером начали активно обсуждать в соцсетях ФОТО: личная страница героя публикации

- Мы много лет дружим. После пережитого инсульта ему нездоровится, но выглядит он прекрасно. Он человек, который обладает умом, интеллектом, талантом, несмотря на все перипетии, которые ему жизнь послала. Он в прекрасной форме, и я была счастлива его встретить, - рассказала "КП-Петербург" Анастасия Волочкова.

Балерина отметила, что в ее семью тоже когда-то пришла похожая беда - инсульт сразил отца.

- У меня у самой папа - инвалид, он 15 лет не разговаривает. Поэтому я с большим трепетом отношусь к людям, которые пережили эту болезнь. Но Вячеслав Зайцев чувствует себя прекрасно и в его окружении настоящие друзья. Болезнь на нем сильно не сказалась, беспокоиться не стоит. Он все еще остается лицом моды и стиля, - заключила Волочкова в разговоре с "КП-Петербург".

На модных показах кутюрье всегда окружен вниманием Фото: Иван МАКЕЕВ

Волочкова заверила поклонников, что беспокоиться о состоянии Зайцева сейчас не стоит. Сама же она на показе выступила в качестве модели и исполнила собственную песню.

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