«Огонь распространился за минуту»: Пенсионерку и 12-летнего подростка чудом спасли из пожара на улице Котина в Петербурге

Пожар начался в двухкомнатной квартире пьяного мужчины. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 19 февраля пожарные тушили двухкомнатную квартиру на улице Котина. В происшествии пострадали сразу двое. По словам очевидцев, пламя охватило квартиру за считанные минуты. Двух пострадавших из соседней квартиры госпитализировали в медицинское учреждение.

- Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Котина поступило в 23:22, - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Петербургу.

В социальных сетях петербуржцы начали активно обсуждать пожар, который мог стать смертельным для двух жильцов соседней квартиры. Очевидцы прокомментировали происшествие в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Мы живем в соседней парадной в этом доме. Ложились спать и почувствовали запах дыма. Пострадали бабушка 87-летняя и 12-летний мальчик, - написал петербуржец в комментариях.

- Пожар произошел из-за пьяного мужчины. Пламя перешло на лестничную клетку меньше, чем за минуту. Я чуть не потеряла брата, который сейчас находится в реанимации, и маму, - заявила, судя по всему, родственница пострадавших.

По словам девушки, пожар начался в двухкомнатной квартире мужчины. Он сам не знает, как это произошло. Просто уснул, а когда проснулся, понял, что все горит. Пострадавшие женщина и ребенок находились в своей соседней квартире и потеряли сознание из-за отравления дымом.

Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. На место происшествия выезжали четыре пожарные машины и 17 спасателей МЧС. Причины и обстоятельства случившегося установят дознаватели.