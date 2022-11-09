«Адреналин, страх и удача»: Российский солдат рассказал, как успел выбросить из окопа гранату, которую на него сбросили с дрона ВСУ

Герой выбросил гранату из окопа Фото: СОЦСЕТИ

Сумасшедшее по напряжению видео, как российский солдат на спецоперации на Украине голыми руками отбивается от ударов дрона ВСУ, разлетелось по всему миру. Русский герой восхитил даже хладнокровных британцев. На снятых с коптера кадрах видно, как украинцы пытаются убить нашего раненого бойца. Они дважды бросают на него гранату с дрона, но оба раза военнослужащий успевает ее выбросить до взрыва. К счастью, боец не только выжил, но и продолжил нести службу.

Долгое время многие гадали, кто был тем самым героем? И сейчас власти Ленинградской области внесли ясность.

- Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка - пехотинца Алексея из 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти, - сообщили в местной администрации. - Благодарим командиров за выучку!

Герой сумел выжить Фото: СОЦСЕТИ

Атака дронов на нашего героя, как выяснилось, была еще весной, велась у села Малая Рогань. Сам боец жив и здоров. Но его фамилию держат в секрете. В поисках военнослужащего «КП-Петербург» нашла бойца из той же самой воинской части. И он, как выяснилось в ходе беседы, тоже был в похожей ситуации.

- То, что на видео, как говорят, произошло в марте, а я подписал контракт и ушел на спецоперацию в мае, - признался «КП-Петербург» экс-боец 138 отдельной мотострелковой бригады Кирилл. - У меня произошел похожий случай в июне на Харьковском направлении в поселке Веселое. В меня граната с дрона прилетала трижды. Первый раз я был на посту, она взорвалась недалеко от моей позиции. Второй случай произошел на позиции пулеметчика - граната тоже рядом разорвалась. Все это было в окопах. А в третий раз мне не повезло. В окопе нас было трое, с дрона прилетела граната Ф-1 и упала между нами. Я схватил ее и выкинул, она в 5 метрах от меня разорвалась в воздухе, я получил ранение.

Военнослужащий получил ранение руки

После этого случая сослуживцы и рассказали Кириллу, что до него такой же подвиг проделывали и ранее.

- Про другой случай мне известно, что боец тоже лежал в окопе, - делится Кирилл. - У них была команда, что дрон летает, и они залегли. Сначала ему скинули снаряд с дрона, а потом уже гранату. Снаряд отличается от гранаты тем, что у него радиус поражения больше и последствия тяжелее. И этот снаряд не взорвался! Для детонации там нужен сильный удар об землю, а снаряд застрял между бронежилетом и окопом, и боец его просто сбросил. А потом ему уже прилетела граната, которую он тоже выкинул, она метрах в двух от него взорвалась.

Боец получил ранение руки

Успеть выбросить гранату из окопа, по словам Кирилла, помогают несколько факторов.

- Это адреналин, страх и удача, а еще умения. Если человек в прошлом, например, занимался единоборствами, у него реакция развита, - поясняет Кирилл. - Граната разрывается примерно через пять секунд, летит с дрона она секунды 2-3. У тебя остается две секунды ее выбросить - в лучшем случае. Такому, конечно, нас не обучали. Тут нужно иметь стальные нервы. Потому что я, например, получил контузию и ранение кисти, один палец у меня теперь не двигается и моторика нарушена. После этого ранения меня вернули домой. Теперь я уже не служу.

Сначала в окоп герою забросили снаряд Фото: СОЦСЕТИ

«КП» продолжает искать Алексея, который смог дважды выбросить гранату из окопа.

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