Актриса ТЮЗа им.А.А.Брянцева Анна Дюкова: Мой инструмент - душа, руки, ноги, голос

Анна Дюкова служит в театре 23 года. Фото: пресс-служба ТЮЗа

Нежная, тонкая, хрупкая, но при этом удивительно сильная - актриса ТЮЗа им.А.А.Брянцева Анна Дюкова вот уже более двадцати лет выходит на именитые подмостки, чтобы радовать поклонников образами, в которые она вкладывает всю себя.

- Вы одна из самых востребованных актрис ТЮЗа им. А.А.Брянцева - в вашем профессиональном багаже десятки разноплановых ролей. Какие образы самые любимые? И как они повлияли на ваше профессиональное становление?

- Первая роль, которую я действительно полюбила и которая оказала на меня большое влияние как на актрису, была Зоя в пьесе Екатерины Садур «Учитель ритмики». Это произошло примерно через пару лет после моего поступления на службу в ТЮЗ. Я была совсем молодой и незрелой, но встреча на площадке с нашим «стариками» - народным артистом России Игорем Шибановым, заслуженными артистками Лианой Жвания и Натальей Боровковой, актрисой Галиной Мамчистовой и другими, а также с прекрасным режиссером, учеником Зиновия Корогодского, Владимиром Тумановым, стала для меня первым шагом на пути профессионального роста. Это была серьезная работа, и мне нужно было соответствовать моим великим партнерам, обрести себя в образе - не слизывать, не повторяться, а найти свою боль, свое счастье, свою радость. Это дало мне внутренний толчок для зрелого, вдумчивого отношения к профессии. Потом был спектакль «Бешеные деньги», в котором мне тоже очень повезло с командой и режиссером Александром Кузиным. Благодаря этой постановке я научилась профессии. За почти двадцать лет существования в образе Лиденьки Чебоксаровой я проделала невероятный путь от неуверенной, сомневающейся в себе молодой артистки до актрисы, которой я являюсь сейчас. Я научилась думать на сцене, эмоционально включаться там, где нужно, обрела свою уникальную палитру актерских красок. Ну и, конечно, Елена Сергеевна из постановки «Дорогая Елена Сергеевна». Я даже не назову это ролью, это целая жизнь, которой мы вместе с нашей командой жили почти десять лет. Это одна из таких ролей, который приходят свыше. Все начиналось как самостоятельная работа. Неожиданно нашлась пьеса, нашлись ребята на роли, потом наш актер Александр Иванов сказал: «А давайте я попробую поставить это, как режиссер». То есть все это было не специально, это судьба была с нами заодно, и все совпало, все сошлось в одном моменте. Это было почти десять лет счастья. Каждый спектакль - как новая жизнь, новая встреча, новый диалог. Но эта история тоже, к сожалению, закончилась в том виде, в котором она была. Сейчас планируется обновленная версия этого спектакля с молодыми артистами, которые поступили к нам в труппу этим летом. Конечно, это уже будет совсем другая история.

- Как вам тюзовские новички?

- Ребята очень хорошие. Из того, что я успела увидеть в работе, могу сказать, что это индивидуальности. Они все разные, и мне кажется, что у них есть и школа и вкус, а главное - желание работать и хвататься за все, что дают. А там посмотрим — они будут учиться и расти, так же, как и я в свое время.

В театре у Анны десятки разноплановых ролей. Фото: пресс-служба ТЮЗа

- Вы работаете в ТЮЗе им. А.А.Брянцева уже 23 года. Никогда не было желания что-то изменить?

- Были моменты, когда мне чего-то не хватало, было тоскливо, хотелось славы во взрослом театре, новых эмоций, новых людей. Меня все время что-то удерживало. Во-первых, у меня все время были роли, за которые я несла ответственность. Я думала — как же я уйду, на кого же оставлю Лидиньку из «Бешеных денег», Одинцову из спектакля «Отцы и дети», Анниньку из «Иудушки из Головлева» или Елену Сергеевну? А во-вторых, ТЮЗ это группа крови, это образ жизни, это семья. У нас невероятная команда единомышленников и настоящих друзей, такое встречается очень редко и это нельзя вот так взять и оставить. Я ни секунды не жалею, что осталась в ТЮЗе.

- Чего больше в ваших образах — личного или найденного с помощью метода наблюдений, который так любил Зиновий Яковлевич Корогодский?

- Это зависит от образа. Но я в каждую роль обязательно привношу что-то личное, иначе она не оживает. Мой инструмент это - моя душа, мои руки, мои ноги, мой голос. Это все я. Мне кажется, артист должен вкладывать себя в каждую роль. Насколько глубоко, насколько неистово он себя вкладывает, настолько правдив, интересен и трогателен создаваемый им образ. И высший пилотаж, когда я свои личные переживания привношу в какую-то подсмотренную форму. Я, например, знала одну женщину, которая не говорила, а пела. Эту ее особенность я запомнила и потом использовала в одной из своих ролей.

- Ваша дочь пошла по вашим стопам - она уже выступала с вами на сцене ТЮЗа в музыкальном спектакле «Кентервильское привидение» и снималась в кино. Думаете, Василиса продолжит вашу актерскую династию?

- Думаю, да. Дочь в этом году заканчивает школу и после этого планирует покорять московские театральные вузы.

- Почему она собирается именно в Москву?

- Мне кажется, для нее этого будет хороший старт. Василиса родилась в Петербурге и ей интересно двигаться куда-то дальше. В свое время я тоже так сделала. Родилась в Сибири, в Кемеровской области, потом начала профессионально расти в Архангельске, а затем приехала покорять город на Неве. Дочери хочется самостоятельности, жить отдельно от родителей. И я считаю, что нужно дать ей шанс. Мы с ее отцом будем очень рады, если у нее все получится.

- Я знаю, что многие ваши коллеги говорят своим детям – «куда угодно, только не в актеры!». Похоже, это не про вас?

- Я вижу, что ей интересно, она этим живет. В принципе, дочь могла бы стать, например, историком или переводчиком, да кем угодно. Но я вижу, что именно в актерской профессии она оживает. Ей интересно бежать в театральную студию, в которой она занимается. Там она поет, танцует – развивает способности, которые для артиста очень важны.

- Как вам работалось с дочерью на одной сцене?

- Это было непросто. Как бы я ни пыталась делать вид, что я ее не контролирую, что я даю ей свободу, я все равно переживала и за себя и за нее. Это была двойная работа. Я и свою роль толком не могла погрузиться, потому, что я все время одним глазом смотрела, что она делает. Это, конечно, был хороший опыт, но я поняла, что играть на сцене со своим ребенком - не для меня. Может быть, когда она уже станет самостоятельной артисткой, мы с ней решимся это повторить, и это будет интересно.

- Ваш сын хочет быть артистом?

- Макар занимается в той же студии, что и Василиса, и я уже слышу от него: «Я буду артистом!». Правда, при этом он добавляет: «Потому, что там ничего не надо делать!». Хотя сейчас сын начинает взрослеть и понимать больше. Когда я возвращаюсь с работы без сил, он это замечает и спрашивает, почему. Я ему объясняю, что сегодня была непростая роль, и он осознает, что работа артиста совсем не простая.

- Ваш супруг Илья Шакунов тоже актер. Вы уже много лет вместе. Как вы познакомились? Удается ли вам удерживаться от профессионального соперничества?

- Мы познакомились в ТЮЗе. Вместе играли в «Горе от ума» - Илья Чацкого, а я - Софью. Начали общаться, сначала в профессиональном плане, а потом вдруг все как-то закрутилось. Но не с первого взгляда, потихоньку. Конечно, за годы совместной жизни мы прошли через многое – и профессиональные состязания были, и ревность и расставания. Сейчас я об этом вспоминаю — господи, как это было смешно! К счастью, мы все это переросли. Сейчас нас интересуют совсем другие вещи - здоровье близкого человека, его мысли о жизни, о смерти, о любви, о театре. Это намного интереснее, чем кто сыграл больше ролей или снялся в кино. Такие сравнения - спутники неразумной молодости.

- Вы посещаете другие театры? Это отдых или продолжение работы над собой в профессиональном плане?

- Да, я очень люблю ходить на спектакли к своим однокурсникам и друзьям. В театре я не отдыхаю. Даже, если я участвую в постановке в качестве зрителя, продолжается моя актерская работа над собой. Я не могу смотреть, как обыватель, все оцениваю с профессиональной точки зрения. И удовольствие получаю только, когда меня все устраивает - и режиссура, и драматургия и артисты.