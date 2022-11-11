Сотрудники МЧС спасли котенка из колодца канализации в Петербурге

Спасатели МЧС достали котенка, упавшего в канализацию на юге Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли котенка, который упал в колодец канализации. Маленький комочек истошно мяукал под землей на бульваре Трудящихся. Он звал на помощь, но люди просто проходили мимо, не обращая внимание на жалобные звуки. Но все же малютку услышала девушка по имени Лена и не смогла оставить животное в беде. Об этом 11 ноября 2022 года рассказали в социальных сетях.

- Поняв, что ей самой котенка спасти не удастся, она стала обзванивать все инстанции! Все отнекивались и предлагали звонить другим, - рассказала жительница Колпино.

Девушка позвонила в местный ЖЭК. Пришли сантехники, открыли крышку люка, посмотрели на котенка, забившегося за трубу на дне колодца, но помогать не стали, сказав, что у них много других дел.

Спасатели несколько часов провели под дождем, пытаясь достать малютку Фото: СОЦСЕТИ

Тогда Лена позвонила в МЧС. На помощь сразу же прибыли бравые спасатели, которые незамедлительно стали предпринимать действия для вызволения малютки.

- Весь вечер они предпринимали все, что только можно, чтобы вытащить котенка из-под трубы на дне колодца. Спускались в колодец, сооружали всякие приспособления, всеми способами выманивали котейку, - отметили рассказчики.

Спасатели несколько часов провели под дождем и ветром. Но все было не зря, когда маленький котенок оказался в руках сотрудников.

Теперь для малютки ищут добрые руки, готовые приютить его дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раненого пса спасли из четырехметровой ямы в поселке в Ленинградской области

Животное несколько дней просидело в западне (подробности)