Новый поезд «Балтиец» вышел в первый рейс в метро Петербурга

Поезд проходил обкатку с сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый поезд «Балтиец» официально вышел на работу в метро Петербурга. Современный новичок, сделанный на АО «Метровагонмаш», откатал свой первый рейс на красной ветке. Утром субботы, 12 ноября, его торжественно представили пассажирам транспортные чиновники, губернатор и производитель. Знакомство с поездом символично прошло на станции «Балтийская», а встречали его с оркестром Ленинградской военно-морской базы.

Встречали "Балтийца" с оркестром. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фотограф «Комсомолки в Петербурге» успела опробовать новинку в деле и проехала на поезде пару станций. Курсировать «Балтиец» продолжит по красной линии.

- В вагонах не душно и очень тихо, у дверей действительно хорошая шумоизоляция. Вагон качается, но идет и тормозит плавно. Возле стоячей сидушки ехать удобно. На информационных табло под потолком переключается информация о станции назначения, температуре в салоне, времени и скорости поезда, - поделилась фотограф.

На табло показывают время, скорость поезда, температуру в вагоне и станцию назначения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот USB-зарядки в вагонах, увы, так и не появились.

С сентября поезд проходил тренировочную обкатку и успешно «сдал экзамены». Как отметили в АО «Трансмашхолдинг», по контракту между компанией и метрополитеном, до 2031 года в Петербург поставят еще 950 современных вагонов. Поставками будет заниматься Октябрьский электровагоноремонтный завод.

По наблюдениям, в новом поезде стало тише. Видимо, шумоизоляция у дверей и правда хорошая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Поставки осуществляются в рамках заключенного с «ВЭБ.РФ» договора лизинга, с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Объем финансирования составляет 96,9 млрд рублей, - подчеркнули в компании.

«Балтийца» разработали специально для петербургской подземки, ни в одном другом городе такого поезда не найти. Более 90 процентов материалов и деталей в новинке - отечественного производства.

Стоячие сиденья тоже привлекли внимание пассажиров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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