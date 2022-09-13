В метро Петербурга объяснили, почему новые поезда «Балтиец» сделали без кондиционеров и зарядок для телефона

"Балтийца" будут производить специально для Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В петербургской подземке сегодня настоящий праздник. Сотрудники метрополитена презентовали своего новичка - поезд «Балтиец». Новейший состав разработали специально для Северной столицы. «КП-Петербург» осмотрела новенький вагон и рассказывает, что от него ждать.

Ну-ка, где там наши USB-розетки и кондиционеры? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МИНИМАЛИСТ И ИНТЕЛЛИГЕНТ

Окраску поезда боевой не назвать – минималистичное сочетание красного и светло-серого. Посередине корпуса – темная горизонтальная линия, эдакая дань уважения старым синим поездам Ем (выпускались в 1967—1980 годах для Ленинградского метрополитена), на которых есть похожий узор. Кстати, такие цвета дизайнеры выбрали неспроста, как и название состава. Поезд назван в честь Балтийского флота и его моряков, плюсом это словесный привет станции «Балтийская». Красный цвет в оформлении как раз и означает принадлежность к первой линии метро, а вот серый метафорично изображает морские волны.

С «Балтийца» в подземке стартовала масштабная программа обновления подвижного состава. Из электродепо «Автово» он выйдет именно на красную ветку после обязательных испытаний. До конца года в метро поступит восемь составов. По словам начальника электродепо Романа Екимова, по плану обновлять будут сначала парк первой линии, как наиболее старой, затем, по мере поставки вагонов, – вторую и пятую.

Что интересно, поезда будут менять цвета в зависимости от линии, на которую вышли работать: на корпусах появятся синий и фиолетовый оттенки.

- Мы рады показать новый облик общественного транспорта Петербурга – его дружелюбный, интеллигентный и немного ироничный характер, - описал новинку шеф-дизайнер «Трансмашхолдинга» Евгений Маслов.

Корпус оформлен в красно-серых цветах. Красный - как принадлежность первой ветке. Серый - метафоричное изображение вод Балтийского моря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Балтиец», как утверждают разработчики, полностью российская разработка. Все двигатели, уникальный привод, благодаря которому поезд может проехать 200 метров без электричества, системы управления и дизайн – все сделано руками отечественных компаний.

ГЛАВНОЕ – ЧТО ВНУТРИ

Путь к сердцу вагона начинается, конечно, с дверей. В новом поезде они стали шире на 20 сантиметров, нежели в поезде «Юбилейный» с красной ветки – визуально это выглядит действительно чуть внушительнее. Также у этих дверей лучше шумоизоляция.

Двери стали шире раздвигаться и защищать пассажиров от внешнего шума. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже на идеальные условия для того, чтобы вздремнуть по пути на работу. Но будет ли удобно на сиденьях? Усаживаемся на гладкие кресла из виниловой ткани, на ней узор из разводных мостов. Кстати, такие же изогнутые, как мосты, линии виднеются на полу, на потолке и даже в изгибах поручней. Кресла удобные и в меру жесткие, в головном вагоне таких будет 36, в промежуточных – по 46.

В вагоне не только обычные кресла, но еще и стоячие. Это мягкие высокие сидушки на стене вагона - на них можно опереться пятой точкой, если все места уже заняты.

В вагоне есть зона для маломобильных пассажиров, рассчитанная на две коляски. Оба места оборудованы ремнями безопасности, рядом высится уже знакомая по «Юбилейным» поездам мягкая стенка под спину.

На виниловых сиденьях - узоры из разводных мостов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Информационных экранов в «Балтийце» много: над каждой дверью – табло с текущим временем и интерактивной схемой линии. В начале, в конце и середине салона под потолком – черные табло с названием следующей на пути станции. Вполне возможно, что позднее на экраны добавят еще и температуру в салоне или время в пути между станциями.

А ВОТ В МОСКВЕ…

Но есть у вагонов и минусы. Например, зарядить телефон в нем, как в городских автобусах, не выйдет – USB-зарядок здесь нет.

- Возможность добавления USB-зарядок заложена, технологически все кабели и линии для этого подведены. При необходимости проведут модернизацию. Пока это не главная функция поезда, сейчас он должен показать свою работоспособность и технические характеристики, - заметил начальник депо «Автово» Роман Екимов.

Стоячие сидушки под пятую точку - что-то новенькое. И, кстати, весьма удобное! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не дождались петербуржцы также кондиционеров и сквозного прохода между вагонами. Словом, всех новинок, благодаря которым набирает особую популярность московское метро, здесь нет.

- Сквозные проходы в Петербурге никогда не рассматривались. Это наш подход к вопросу безопасности перевозок, он отличен с Москвой. У нас традиционно есть двери, через которые при необходимости можно пройти в другой вагон, - объясняет Роман Екимов.

Что касается кондиционеров, то создатели говорят, что вместо них они установили вентиляционную установку с системой обеззараживания воздуха.

Еще из минусов - освещение в вагоне холодное и неуютное, как в неприветливом офисе или в больнице. Создатели, конечно, обещают включать по вечерам более теплое желтое освещение, но ехать на работу при белом не так уж приятно.

Смущают и низкие перегородки между дверьми и крайними сиденьями. Мечта о том, чтобы чья-то пятая точка не соседствовала с твоей головой, все-таки не сбылась. Ну сделали ли бы немножко повыше!

Экраны над дверями и в середине салона будут держать в курсе - откуда и куда едем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Я ВАС ВИЖУ

Внутри кабины машиниста удобное кресло, панель с сенсорным управлением, экраны, которые четко показывают обстановку в вагонах.

- Машинистам не надо переучиваться на новые поезда Сейчас управлять достаточно одним джойстиком, сигнал тормоза подается через компьютер с помощью него же. Но машинист может пользоваться и старой схемой – левая рука на джойстике, правая – на тормозе. Никаких неудобств с точки зрения управления на «Балтийце нет», - отмечает начальник электродепо.

В кабине у машиниста теперь хороший обзор, сенсорные панели управления и четкие изображения с вагонных камер. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменился в поездах и подход к проблемным ситуациям: если раньше о заклинивании двери машинисту сообщала только лампочка сигнализации на борту вагона и он сам пробирался сквозь пассажиров искать место неполадки, то сейчас камеры сразу же фиксируют проблемную дверь.

- Конечно, рады! – заверяет «Комсомолку» сотрудник метрополитена. – Обновление – это всегда здорово. Как будто покупаешь себе новенький автомобиль, понимаете же это чувство?

КОНКРЕТНО

Начальник электродепо «Автово» Роман Екимов:

- Это первый состав из 37, которые должны приехать в депо «Автово» в течение трех лет. Сейчас первый опытный состав пройдет испытания. Обкатка займет два месяца. Потом поезд допустят до движения на первую линию.

Контракт на изготовление и поставку «Балтийцев» на 242,6 млрд рублей заключен при содействии Фонда национального благосостояния. Часть парка метро обновится именно по этому контракту.

Похожие поезда позднее выйдут на синюю и фиолетовую ветки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТТХ ПОЕЗДА

Количество вагонов – 8

Ширина дверного проема – 1400 мм

Скорость пассажирообмена – 796 людей за первые 20 секунд

Пассажировместимость – 1473 человека

Привод – асинхронный тяговый, производство РФ

Кузов – нержавеющая сталь

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