Психолог Михаил Лабковский: «Если родители требуют внуков, предложите им усыновить детей»

Психолог отвечал на вопросы поклонников и подписывал для них свои книги. Фото: Юлия СТАЛИНА

Известный психолог, писатель и телеведущий Михаил Лабковский встретился с поклонниками в Петербурге. Психолог приехал на открытие Дома книги на Невском проспекте, творческая встреча с ним стала одним из пунктов культурно-развлекательной программы в честь возвращения магазина.

Лабковский подписывал фанатам собственные книги, рассуждал об успехе своей литературы, отвечал на вопросы и прочел небольшую лекцию о детском воспитании. Впрочем, советы не показались слушателям эксклюзивными.

- Ребенку все нужно показывать на личном примере, если вы пытаетесь его чему-то научить. Когда вы объясняете ребенку, что курить вредно, и при этом закуриваете и наливаете в стакан, он это совершенно не воспримет. Ребенок, как и все животные, развивается по аналогии: смотрит, как вы разговариваете по телефону, как отец общается с матерью, как мать общается с бабушкой. Вот тогда он понимает, как устроен мир, - объяснил психолог.

Михаил Лабковский добавил, что в ребенке надо развивать интерес к творчеству, музыке, чтении, танцам, а также воспитывать вежливость - умение уступать место, здороваться. Еще психолог напомнил, что если мама или папа не любят сами себя, то любить ребенка они будут болезненно - считать его своей собственностью и не воспринимать как отдельную личность.

Сыпались на психолога также вопросы о давних детских обидах, наказаниях, тяжестях родительства. Под финал встречи Лабковский дал довольно резкий совет тем парам, чьи родители настойчиво требуют внуков.

- Можете предложить им усыновить детей, - невозмутимо сказал психолог.

Лекция из отдельных вопросов заняла у Михаила Лабковского полчаса, остальное время он провел за подписыванием книг.