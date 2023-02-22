1 марта в «Колизей Арена» состоится грандиозный весенний концерт Антона Авдеева

Антон Авдеев — один из самых востребованных артистов музыкального театра России. Фото: Марии Ковалевой/Предоставлено для публикации «Петербург-концертом».

1 марта 2023 года «Петербург-концерт» приглашает в концертный зал «Колизей Арена» на грандиозный весенний сольный концерт Антона Авдеева.

В свой день рождения золотой голос российских мюзиклов, лауреат и обладатель Гран-при более десятка всероссийских и международных вокальных конкурсов, ведущий солист «Петербург-концерта» Антон Авдеев в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением маэстро Андрея Медведева порадует петербуржцев искрометной сольной программой «Антон Авдеев. Рождённый в первый день весны!». Блистательный музыкальный тандем уникального по красоте и тембру голоса — тенора альтино — и виртуозных инструменталистов поможет прогнать зимний холод и открыть дорогу весеннему теплу.

В вечере также примет участие приглашенная солистка «Петербург-концерта», лауреат международных конкурсов Анна Кочетова (сопрано).

В двух отделениях концерта прозвучат хиты мировой музыки разных стилей и направлений: трогательные неаполитанские песни и проверенные временем эстрадные шлягеры, пронзительные арии из всемирно известных мюзиклов и джазовые стандарты, популярная киномузыка и величайшие рок-композиции всех времен.

Каждое произведение, вошедшее в программу, не просто демонстрирует многогранный артистический талант Антона Авдеева, но и в полную силу раскрывает редкий тембр его голоса: певец с легкостью справляется и с мужскими, и с женскими ариями-хитами в оригинальных тональностях, а также мастерски исполняет дуэты.

Сегодня Антон Авдеев — один из самых востребованных артистов музыкального театра России. Он блистательно исполняет ведущие партии в популярных мюзиклах: «Бал вампиров», «Алиса в стране чудес», «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу», «Алмазная колесница», «Дама Пик», «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» и в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Артисту подвластны все амплуа. С поразительным мастерством он убедительно играет и положительных романтических героев, и сложных и неоднозначных персонажей, и коварных злодеев.

А ЧТО ЕЩЕ

Квинтет Четырёх откроет новый сезон эксклюзивного музыкального проекта «Петербург-концерта» — фестиваля «Национальная коллекция»

Новый сезон фестиваля «Национальная коллекция» — эксклюзивного музыкального проекта «Петербург-концерта», призванного знакомить зрителей с национальной музыкальной культурой народов России, открывается в Екатерининском собрании 24 февраля концертом группы Квинтет Четырёх: публику ждет красочный музыкальный микс народной музыки, блюза и рока.

В Квинтет Четырех входят блистательный баянист и композитор Евгений Петров, первый российский исполнитель джаза на «концертной» балалайке Георгий Нефёдов, мастер игры на домре Владимир Ковпаев и харизматичный петербургский виртуоз, музыкант отчаянной смелости Андрей Долгов– главный дирижер и худрук не требующего представления Оркестра национальных инструментов «Терема». Команда выдающихся молодых музыкантов исполняет на национальных инструментах всё: классику и джаз, мировые хиты рок- и поп-музыки, оригинальные обработки народных песен и авторские композиции. В Большом зале Екатерининского собрания знакомые сочинения Мусоргского и Брубека, Гальяно и Хенкока, Dream Theater и Nirvana прозвучат в зажигательных авторских аранжировках.

Коллектив появился в 2009 году, когда четверо студентов второго курса факультета народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории решили «вернуть народные инструменты народу», придумали Квинтет Четырёх и начали создавать собственные аранжировки народной и современной музыки.

Коллектив неординарен во всем, начиная с названия. Ведь квинтет - это ансамбль из пяти исполнителей, а в группе их всего четверо. Сами участники объясняют название просто: они - четыре исполнителя, а пятый - слушатель.

Музыканты сформировали свой собственный стиль Folk Core. Опираясь на народные, архаические традиции, они используют элементы прогрессивных направлений мировой музыки - от джазовой импровизации и плотного фанкового грува до взрывных битов драм-н-бейса и даб-степа. -