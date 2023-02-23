Боярскому сбрили усы, Нагиева ударили табуретом, а Дукалис победил дедовщину: Кто и как из российских звезд служил в армии

Как звездные актеры Петербурга служили в армии в юности. Фото: Александр ГЛУЗ / СОЦСЕТИ

Здравствуй, юность в сапогах! Специально к 23 февраля рассказываем, как известные петербургские актеры Юрий Стоянов, Дмитрий Нагиев, Сергей Селин, Михаил Пореченков и Михаил Боярский служили в армии. Всех из них призыв застал врасплох, а театральная карьера грозила пойти под откос. Но о пройденном опыте, наполненном и комедийными и драматическими моментами, никто не жалеет.

БОЯРСКИЙ БРИЛСЯ И ДРУЖИЛ С БАРАБАНОМ

В молодости будущий Д’Артаньян активно играл в спектаклях в родном театре имени Ленсовета. Каково же было удивление Боярского, когда в 25 лет он узнал, что отсрочку от армии ему больше не дадут. Худрук Игорь Владимиров бился за артиста, как мог, но в итоге Михаила Сергеевича забрали в пулеметно-артиллерийский полк в поселок Черная Речка. Тут же он получил удар прямо в сердце – пришлось впервые сбрить любимые усы. А что, таков устав!

Михаил Боярский смирился в армии, что на время придется забыть о любимых усах. Фото: личный архив героя публикации

- В армии я был барабанщиком в оркестре. Мой предшественник, похоже, на радостях продырявил инструмент, так что пришлось чинить. Посчастливилось выступить на параде в честь 30-летия Победы на Дворцовой площади. Меня все-таки отпускали на спектакли, пусть и нечасто. Кстати, у меня редкая военная специальность – «большой барабан», - рассказывал народный артист.

К слову, в 2020 году Михаил Боярский выступил с идеей давать отсрочку от армии всем артистам – например, создать для них военную кафедру. По его словам, во время службы он не раз видел, как карьеру нескольких музыкантов и актеров подорвала именно армия.

Боярский применил в армии музыкальные навыки. Фото: личный архив героя публикации

КОМЕДИЙНАЯ СЛУЖБА СТОЯНОВА

Звезда «Городка» Юрий Стоянов не собирался идти в армию. В 21 год у него была жена, ребенок, первые спектакли в БДТ имени Товстоногова. И тут – звонок в театр. Стоянова и товарища должны были забрать на курс молодого бойца. Парни предполагали, что через пару недель их вернут в город служить в ансамбле песни и пляски. Но жизнь подкинула сюрприз.

Юрий Стоянов выступал в воинской части на концертах. Фото: личный архив героя публикации

- Нас по ошибке направили мотострелковую школу сержантов. Это был 1979 год, - вспомнил Стоянов в разговоре с «КП-Петербург». – Куда деваться, пришлось отслужить 1,5 года. Сделали скидку на то, что у меня было высшее образование. В моем военном билете до сих пор хранится надпись о специальности «артист клубов и библиотек». Я думаю, это уникальный случай. Даже по сей день не знаю, как это расшифровать. Интересно, что за художник в военкомате писал это.

По словам Стоянова армия стала кладезем всевозможных смешных ситуаций, которые он потом воспроизвел в «Городке» с другом Ильей Олейниковым.

В "Городке" Юрия Стоянов вместе с Ильей Олейниковым не скупились на армейские зарисовки. Фото: скриншот из программы "Городок"

- Большинство военных сюжетов в программе – наши с Илюшей воспоминания об армии. Это не научная фантастика. Мы играли то, что сами пережили, - признался Юрий Стоянов. – Подъем был в шесть утра. Потом зарядка. Причем, я до сих пор не могу понять, почему во время пробежки на зарядке надо было обязательно забежать в туалет. Это для меня до сих пор самая большая загадка. Не могу объяснить ни физиологически, никак. Потом в течение дня проходили всякое-разное обучение. А в девять часов вечера начиналось личное время бойца. Надо было либо подшивать воротничок, пока идет программа «Время» по телевизору. Или писать письмо родителям. На свое усмотрение. Так было до принятия присяги.

Дальше Стоянова определили в штаб управления полетов при 76-й воздушной армии.

- Стало спокойнее. Отпускали в город на спектакли. Но всегда ставили жесткое условие: «Стоянов, чтобы с возвратом!», - улыбается артист.

ПОРЕЧЕНКОВ ЧУТЬ НЕ СТАЛ ЛЕЙТЕНАНТОМ

Будущий агент национальной безопасности учился в военном училище в Таллинне. Оставалось всего 10 дней до выпуска. Пореченков мог стать лейтенантом. Но желания писать диплом у Михаила не было, и за 10 дней до выпуска он внезапно принял решение уйти по собственному желанию – тянуло в актерскую карьеру. Время учебы ему зачли за срочную службу в стройбате.

Михаил Пореченков даже до съемок в культовых сериалах эффектно смотрелся с оружием. Фото: личный архив героя публикации

- Судьба распорядилась иначе. За всю жизнь, я сыграл такое количество военных людей, так что можно сказать, форму я с себя так и не снимал. Да и не снимаю по сей день, - считает Пореченков. – Каждый молодой человек должен защищать свою родину в трудные годы, а в мирное время быть готовым к защите отчизны. Армия дала мне практически все. Огромное количество навыков, отношение к самому себе, к друзьям, к своей стране. Отслужил с удовольствием.

К слову, пару лет назад Михаил заочно поспорил с Дмитрием Нагиевым. В одном из интервью шоумен заявил о бесполезности службы в армии. В ответ на это Пореченков саркастично сказал о том, что «не мужчинам, вероятно, и не нужно служить».

Училище в Таллине Пореченков не закончил, но местную школу жизни прошел хорошую. Фото: личный архив героя публикации

ДУКАЛИСА УВАЖАЛИ ДАЖЕ «ДЕДЫ»

До знаменитой роли оперуполномоченного Дукалиса Сергей Селин грезил о том, чтобы стать актером. Но его призвали в армию раньше, чем начались вступительные экзамены.

- Я плакал от досады, - признался Селин «КП-Петербург». – Но два года провел не бесцельно. Из юнца превратился в мужчину. Служил командиром музыкального взвода в воинской части в Туле, специализировавшейся на охране особо важных объектов. Я был сержантом, потому что до армии закончил учебный центр. Играл на тромбоне, баритоне, малом и большом барабане. Управлять приходилось взводом из 20 бойцов. Репетировать не давали. Нас часто использовали как рабочую силу – что-то разгружали, пилили. Я специально просил ребят на одном из мероприятий не попадать в ритм. После этого ко мне подошел генерал-майор и сделал замечание. И я ему пожаловался на маленькое число репетиций. С этого момента репетиций стало больше!

Сергей Селин был строгим, но справедливым сержантом, не позволявшим "дедам" творить беззаконие. Фото: личный архив героя публикации

Селину пришлось сразу поставить на место «дедушек», чтобы установить свои порядки во взводе.

- Мне было 18,5 лет. Да, я сержант, но командовать старшими непросто. У меня дедовщины не было. Я сразу произнес «тронную» речь: «Если услышу, что младший призыв стирает портянки старшему, я посажу вас. Взвод, вольно, разойтись». В шоке, что сам такое сказанул. Сослуживцы плакали, когда я дембельнулся. Благодарили, что при мне их ни разу не обидели. Если я видел, что бойцы голодают, то подкармливал. Писал матерям, чтобы не крошили мыло в посылки с пряниками и печеньем. Это был способ, чтобы «деды» не съели пропахшие мылом вкусняшки, - смеется Дукалис.

Сергея Селина любят по роли опера Анатолия Дукалиса. Фото: скриншот из сериала "Улицы разбитых фонарей"

НАГИЕВ ПРЯТАЛСЯ ОТ ДЕДОВЩИНЫ В БИБЛИОТЕКЕ

В армию Дмитрий Нагиев попал во время учебы в Ленинградском электротехническом институте. Тогда он был чемпионом СССР по самбо среди юниоров. Юноша надеялся попасть в спортроту, но его определили в войска ПВО под Вологду. Там он столкнулся с дедовщиной, но держался молодцом, не давая слабину.

Фото Дмитрия Нагиева из армии никто так и не видел. На этом снимке он побеждает на соревнованиях по самбо незадолго до призыва. Фото: личный архив героя публикации

- Может быть, сейчас в армии рай, - иронизировал Дмитрий. – Но у меня было не так. Я отрубил два года от звонка до звонка. Съел за эти годы 20 метров селедки. Ее варили, вымачивали, жарили. Мороженая картошка убивала организм. Еще я выкрасил километры травы. Когда ребята из братских республик прочитали, что я мастер спорта по самбо, только ленивый не захотел проверить, так ли это. Против табуретки мало приемов, какой бы ты боец не был. Мне не хватало жесткости. Наверняка это что-то мне дало по итогу, пытаюсь себя успокаивать. Но, скорее всего, нет.

Но были и хорошие воспоминания. Ближе к дембелю Нагиеву доверили ключи от библиотеки, где он пропадал часами. Читал литературу, писал зарисовки. Уже тогда Дмитрий решил, что не будет «технарем», бросит учебу и будет поступать на театральное.

На экране Нагиев неоднократно играл военных, но обычно с комедийным уклоном. Фото: скриншот из фильма "Самый лучший фильм"

КСТАТИ

В советское время руководители театров часто в индивидуальном порядке добивались отсрочки от службы в армии для того или иного артиста. Там, например, произошло с Борисом Смолкиным, известным по роли дворецкого в «Моей прекрасной няне».

- Меня не хотели отпускать. Замолвили словечко. И так дотянули до 27 лет, пока не наступил непризывной возраст. Семьи у меня не было, но не хотелось в армию, конечно. Только начал работать, получалось успешно, активно давали роли. Не хотелось терять ни два года, ни год. На военных сборах не был, бог миловал. Застал только занятия по гражданской обороне. Но был приписан к ракетным войскам, поскольку у меня физмат школа. Военный билет имеется. Хотя он, наверное, давно просрочен, да простят меня военные начальники, - смеется Смолкин.

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