Армяне-герои: Первый памятник после распада СССР

Фото: Ольги Осташинской.

О мужестве и героизме советских воинов, защищавших Ленинград, в Северной столице вспоминают не только по памятным датам. В Петербурге регулярно проходят мероприятия, посвященные блокаде и освобождению города. Одно из таких - культурно-просветительская встреча «Армяне на защите Ленинграда», которая прошла в Музее обороны и блокады Ленинграда. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Народы СССР в освобождении Ленинграда» и было приурочено к 80-й годовщине прорыва блокадного кольца. На встречу пригласили ветеранов, ученых, депутатов Законодательного собрания, представителей генерального консульства Армении, а также мэрии Еревана в Санкт-Петербурге, армянской диаспоры, деятелей культуры, бизнесменов, волонтеров и благотворителей.

ЕДИНЫЙ ФРОНТ

Битва за Ленинград стала одной из самых кровопролитных. В защите осаждённого города принимали участие представители самых разных национальностей, среди них - около 100 тысяч армян. Это были не только солдаты, но и добровольцы - поэты и композиторы, художники и педагоги, артисты, музыканты, простые люди.

- Молодое поколение должно знать историю своей страны, а, чтобы ее донести, с молодежью нужно разговаривать на одном языке. Наш музей является одним из самых высокотехнологичных в России, и мы стараемся как можно больше рассказывать о людях. «Людях разных национальностей, тех, кто отдал свои жизни, защищая Ленинград», - говорит директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.

В творческой встрече приняли участие почетные гости и докладчики: помощник председателя Совета Армянской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Ваган Бабаханян, руководитель фракции «Единая Россия» Павел Крупник, представитель комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Татьяна Мудрова, и.о. Генерального Консула республики Армения Мария Бабаян, представитель Архивного комитета Санкт-Петербурга Ирина Лисицына, Почетный меценат Санкт-Петербурга Грачья Погосян.

Фото: Ольги Осташинской.

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК

В Петербурге есть немало памятников и мемориальных досок, посвященных защитникам города, в частности представителям различных национальностей, чьи сыны сложили головы ради спасения города на Неве. Но весьма символично, когда такие памятные знаки появляются на родине воинов. Так, первый памятник советским воинам после распада СССР по собственной инициативе и на личные средства установил Почетный меценат Санкт-Петербурга Грачья Погосян. Он воздвиг парковый мемориал в родном селе Агарак Республики Армения. На памятнике на армянском и русском языках высечены имена воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Проектирование мемориала началось в 2005 году, открыли монумент в 2007-м. Памятник открывали выдающиеся личности – генерал армии Виктор Ермаков, генерал-майор Руслан Нехай, председатель ветеранов Кировского района Ленинградской области Людмила Зимнох, ветераны Великой Отечественной войны

- Мне, как члену Общественного совета Музея обороны и блокады Ленинграда, очень приятно участвовать в таких важных мероприятиях и рассказывать о роли моего народа в защите Ленинграда. «К событиям и героям Великой Отечественной войны у меня особое отношение, которое зародилось во мне с ранних лет: один мой дед пропал без вести, второй – вернулся с фронта инвалидом», - говорит Почетный меценат Санкт-Петербурга, президент именного благотворительного фонда Грачья Погосян. - Я очень рад и горд тем, что живу в Санкт-Петербурге, городе, где особо чтят память о героях. Сохранять имена наших предков в истории России, Армении и в частности в летописи Санкт-Петербурга помогают памятники и мемориалы. Так, Грачья Мисакович Погосян реализовал уже более 350 проектов по сохранению памяти. Половина из них посвящена Великой Отечественной войне и свыше ста рассказывают об истории армянской земли и ее народа. Среди них еще один памятник советским воинам – хачкар – первый, установленный на «Интернациональной Аллее памяти» на Синявинских высотах. Событие приурочили к 300-летию армянской общины Санкт-Петербурга и 65-летию Победы. Позднее, в 2012 году, при взаимодействии с консульством республики Армения в Санкт-Петербурге, меценат установил еще один хачкар советским воинам, но уже на мемориале «Невский пятачок».