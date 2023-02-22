Какие тайны хранит загадочная плащаница из Спаса на Крови, найденная после пропажи в начале XX века

Исаакиевский собор показал утерянную век назад плащаницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока ученые всего мира бьются над тайной Туринской плащаницы, в Исаакиевском соборе готовятся разгадывать не менее сложную загадку. Там недавно приобрели экспонат, поражающий мастерством исполнения. И удивляющий историей. Вернее – практически полным ее отсутствием.

- Нам позвонил антиквар из Углича и сказал, что в Рыбинске увидел уникальную по уровню исполнения плащаницу. Он предложил нам приехать и посмотреть. Уже на подъезде к Рыбинску мужчина перезвонил и совершенно захлебывающимся голосом сообщил, что на ее обратной стороне стоит штамп: «Дар храму Воскресения Христа. Санкт-Петербург, 1907 год», - с восторгом рассказала начальник учета фондов музея Юлия Ушкова.

Где плащаница находилась после исчезновения в революцию - загадка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плащаница и правда впечатляет: невероятное качество шитья серебряной и золотой нитью, изящная живопись по металлу, украшения из жемчуга и бисера. Множество образов. А также классический, можно даже сказать, канонический для подобных предметов сюжет. Но больше всего интригует, что до сих пор плащаница пахнет ладаном. Видимо, намоленная. В любом случае такой экспонат и почти в идеальном состоянии – большая редкость и удача. Хранить и транспортировать полотна крайне сложно, а эта плащаница вообще неизвестно где хранилась целый век. Такие находки Юлия Ушкова называет не иначе как «благословением» сверху.

Плащаница до сих пор пахнет ладаном. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для нас это еще и исторический предмет. Фигурный штамп свидетельствует о том, что плащаница была преподнесена в дар Храму Воскресения (Спас на Крови. – Прим.ред.) в год его освящения, видимо, как раз к этому событию. Где она находилась после исчезновения после революции, и какой путь проделала, пока не попала к нам – мы не знаем. Кто ее сделал, мы можем только предполагать, - заключает Юлия.

Цену, которую музей заплатил антикварам, музей тоже держит в тайне. Саму плащаницу можно будет увидеть на Пасху в Спасе на Крови.

Эксперты пристально изучают плащаницу. Она чудом сохранилась в хорошем состоянии спустя век после пропажи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Началась череда удивительных находок с напрестольного перламутрового креста, который тоже нашли в антикварной лавке. Надпись на нем гласит, что он был передан в дар Исаакиевскому собору купцами Санкт-Петербурга в 1859 году. Еще более занимательная история у нотного сборника, изданного к освящению собора. По слухам, его нашли чуть ли не на помойке. А в 2022 вернули в музей. Возвращение исторических экспонатов – большая боль для музея, говорят там. Но судя по цифрам, в Исаакии делают все, чтобы с этой болью справится. Фонды музея пополнились на 108 единиц в прошлом году и их уже собираются показать публике.

А в подвале Исаакия есть еще тонна разных сокровищ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это уникальнейший материал и самое потрясающее, что спустя столько лет он вдруг появился, посыпался на нас. Мы обнаружили те места, куда это могло быть увезено. В основном это Верхневольжье. И там мы много что обретаем сегодня, - рассказывает директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

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