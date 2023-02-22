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Звезды22 февраля 2023 17:14

Какие тайны хранит загадочная плащаница из Спаса на Крови, найденная после пропажи в начале XX века

Дореволюционную плащаницу вернут в Спас на Крови спустя век после пропажи
Елизар ПИРОГОВ
Исаакиевский собор показал утерянную век назад плащаницу.

Исаакиевский собор показал утерянную век назад плащаницу.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока ученые всего мира бьются над тайной Туринской плащаницы, в Исаакиевском соборе готовятся разгадывать не менее сложную загадку. Там недавно приобрели экспонат, поражающий мастерством исполнения. И удивляющий историей. Вернее – практически полным ее отсутствием.

- Нам позвонил антиквар из Углича и сказал, что в Рыбинске увидел уникальную по уровню исполнения плащаницу. Он предложил нам приехать и посмотреть. Уже на подъезде к Рыбинску мужчина перезвонил и совершенно захлебывающимся голосом сообщил, что на ее обратной стороне стоит штамп: «Дар храму Воскресения Христа. Санкт-Петербург, 1907 год», - с восторгом рассказала начальник учета фондов музея Юлия Ушкова.

Где плащаница находилась после исчезновения в революцию - загадка.

Где плащаница находилась после исчезновения в революцию - загадка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Плащаница и правда впечатляет: невероятное качество шитья серебряной и золотой нитью, изящная живопись по металлу, украшения из жемчуга и бисера. Множество образов. А также классический, можно даже сказать, канонический для подобных предметов сюжет. Но больше всего интригует, что до сих пор плащаница пахнет ладаном. Видимо, намоленная. В любом случае такой экспонат и почти в идеальном состоянии – большая редкость и удача. Хранить и транспортировать полотна крайне сложно, а эта плащаница вообще неизвестно где хранилась целый век. Такие находки Юлия Ушкова называет не иначе как «благословением» сверху.

Плащаница до сих пор пахнет ладаном.

Плащаница до сих пор пахнет ладаном.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для нас это еще и исторический предмет. Фигурный штамп свидетельствует о том, что плащаница была преподнесена в дар Храму Воскресения (Спас на Крови. – Прим.ред.) в год его освящения, видимо, как раз к этому событию. Где она находилась после исчезновения после революции, и какой путь проделала, пока не попала к нам – мы не знаем. Кто ее сделал, мы можем только предполагать, - заключает Юлия.

Цену, которую музей заплатил антикварам, музей тоже держит в тайне. Саму плащаницу можно будет увидеть на Пасху в Спасе на Крови.

Эксперты пристально изучают плащаницу. Она чудом сохранилась в хорошем состоянии спустя век после пропажи.

Эксперты пристально изучают плащаницу. Она чудом сохранилась в хорошем состоянии спустя век после пропажи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Началась череда удивительных находок с напрестольного перламутрового креста, который тоже нашли в антикварной лавке. Надпись на нем гласит, что он был передан в дар Исаакиевскому собору купцами Санкт-Петербурга в 1859 году. Еще более занимательная история у нотного сборника, изданного к освящению собора. По слухам, его нашли чуть ли не на помойке. А в 2022 вернули в музей. Возвращение исторических экспонатов – большая боль для музея, говорят там. Но судя по цифрам, в Исаакии делают все, чтобы с этой болью справится. Фонды музея пополнились на 108 единиц в прошлом году и их уже собираются показать публике.

А в подвале Исаакия есть еще тонна разных сокровищ.

А в подвале Исаакия есть еще тонна разных сокровищ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это уникальнейший материал и самое потрясающее, что спустя столько лет он вдруг появился, посыпался на нас. Мы обнаружили те места, куда это могло быть увезено. В основном это Верхневольжье. И там мы много что обретаем сегодня, - рассказывает директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

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