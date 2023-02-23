Как изменятся маршруты электричек после закрытия станции метро «Ладожская» на ремонт с 4 марта

Для удобства пассажиров часть пригородных поездов уберут с Ладожского вокзала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 4 марта 2023 года на капитальный ремонт закрывается станция метро «Ладожская». Предположительно работы продлятся 11 месяцев, на это время станция будет закрыта для пассажиров. В связи с этим ОЖД решили изменить маршруты некоторых пригородных поездов - перевести их с Ладожского вокзала на станции, рядом с которыми есть действующие станции метро.

- Для электропоездов «Ласточка», курсирующих от станции Тихвин до Ладожского вокзала и обратно изменится станция отправления и прибытия. Вместо Ладожского вокзала на станцию Рыбацкое, - сообщили в пресс-службе ОЖД.

Так, поезд № 7406 во все дни курсирования помимо субботы будет отправляться со станции Рыбацкое в 18:58 и прибывать на станцию Тихвин в 22:04. Обратный поезд будет отходить из Тихвина в 5:25 и прибывать в Рыбацкое в 8:26. Изменения коснутся не только «Ласточек», но и электропоездов категории «Стандарт».

- Маршруты поездов, курсирующих от Ладожского вокзала до станции Волховской и обратно, а также от Ладожского вокзала до Тихвина будут продлены до Финляндского вокзала, - отмечают в ОЖД.

Во все дни курсирования кроме пятницы и воскресенья поезд до станции Волховстрой будет отправляться с Финляндского вокзала в 15:46. В 16:14 он будет останавливаться на Ладожском вокзале на одну минуту, а уже в 18:15 прибывать на конечную. Обратный поезд со станции Волховстрой будет отправляться в 8:15 с прибытием на Финляндский вокзал в 11:05.

- По воскресеньям отправление с Финляндского вокзала будет в 13:44 с прибытием в Волховстрой в 16:03. Также в воскресенье и пятницу можно будет уехать в 15:46 с Финляндского вокзала и быть в Тихвине в 19:55. По субботам со станции Тихвин поезд будет отходить в 9:29 с прибытием на Финляндский вокзал в 13:46, - уточнили в пресс-службе ОЖД.

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