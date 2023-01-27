Станцию метро «Ладожская» хотят закрыть на ремонт 4 марта

"Ладожская" уйдет на ремонт с 4 марта. Может быть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Станцию метро «Ладожская» в Петербурге планируют закрыть на продолжительный капитальный ремонт уже 4 марта. Скорее всего. В Комитете по транспорту в четвертый раз назвали планируемую дату начала работ, которая менялась уже несколько раз.

- Вчера ФАС признала необоснованной жалобу, контракт с подрядчиком планируется подписать в первых числах февраля, планируемая дата закрытия станции - 4 марта, - сообщала «КП-Петербург» в пресс-службе Комтранса.

Напомним, что изначально станцию хотели закрыть осенью 2022 года. Но оказалось, что трамвайные пути на Заневском проспекте не готовы к запуску трамваев-шаттлов до «Новочеркасской».

Тогда ремонт перенесли на первый квартал 2023 года. Затем был сорванный контракт на определение подрядчика. И датой начала ремонта называли 31 марта. Но в Смольном заверили, что работы начнутся раньше, ориентировочно 1 марта. И теперь названа новая дата. Будет ли она окончательной, пока никто гарантировать не может, вопрос в том, будет ли подписан контракт с подрядчиком.

Напомним, что срок работ рассчитан на 11 месяцев. Все время капитального ремонта «Ладожская» будет закрыта для пассажиров. Компенсировать ее отсутствие должен наземный транспорт.

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