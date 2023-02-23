250 млн рублей потратят на реставрацию Исаакиевского собора в 2023 году

Реставрационные работы идут и сейчас ФОТО: предоставлено ГМП

На реставрацию Исаакиевского собора в 2023 году планируют потратить 250 миллионов рублей. При этом в прошлом году средств было потрачено в разы меньше - примерно 150 миллионов рублей. Об этом сообщил директор музея-памятника Юрий Мудров.

- В этом году мы запланировали 250 миллионов рублей на реставрацию. Мы считаем, что это маленькая сумма. К сожалению прошлый год был очень сложный, всего 150 миллионов мы затратили реставрацию. На реставрацию мы денег не жалеем. У нас постоянно проводятся исследования, в том числе и технические, - рассказал Юрий Мудров.

В прошлом году на реставрацию ушло на 100 миллионов меньше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Реставрационные работы в Исаакиевском идут и сейчас. Мастера восстанавливают живопись и позолоту на стенах собора. Их чистят от копоти и пыли, слой которой местами достигает двух сантиметров. Все это предстоит аккуратно отмыть, не повредив оригинальное покрытие.

Слой пыли может достигать 2 сантиметров, их нужно аккуратно очистить ФОТО: предоставлено ГМП

- Кроме живописи идет расчистка лепных штукатурных поверхностей, работа с искусственным мрамором, ведется воссоздание мелких утрат, накатка глянца. В работе также металлические оконные заполнения световой галереи, - рассказал технический директор компании "Возрождение Петербурга" Петр Щедрин. - В прошлом году мы согласовывали работы по реставрации в фасадной части барабана, в этом году эта работа только начнется. Она рассчитана на два года. Для этого мы ждем разрешения от комитета по охране памятников культуры.

В Исаакиевском соборе отметили, что все реставрационные и ремонтные работы музей выполняет за счет собственных средств. Они же идут на создание новых экспозиций и научные исследования.

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