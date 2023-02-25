Разделяет взгляды экстремистов: суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на бойца ОМОН в центре Петербурга

Подозреваемого в нападении на омоновца отправили под арест. Фото: ОПСС СПб

50-летний мужчина, обвиняемый в покушении на жизнь сотрудника ОМОНа, оказался сторонником запрещенного экстремистского движения. Такие данные из материалов дела приводит Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Обвиняемый разделяет взгляды экстремисткой группы «Артподготовка»*, следует из материалов, представленных суду, - сообщает судебная пресс-служба.

Также в объединенке пояснили, по какой причине мужчина имеет довольно помятый вид. В суд для избрания меры пресечения его привезли с заметными ссадинами на лице и синяком на правом глазу: «Остановлен нападавший был передней подсечкой, упал, получив синяки».

По ходатайству следствия суд отправил петербуржца под арест на два месяца, по 23 апреля включительно. Сам мужчина против такой меры пресечения не протестовал.

Напомним, что нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. По данным следствия, он дважды успел выстрелить в бойца ОМОНа Росгвардии во время задержания. Сейчас раненный находится в реанимации в тяжелом состоянии, ему сделана операция. С места ЧП у станции «Гостиный» двор, расположенной в самом центре города на Невском проспекте, следователи изъяли два охотничьих ружья, травматический пистолет и боеприпасы.

Предварительно, с собой нападавший также имел бутылки с зажигательной смесью, которыми он хотел подпалить кузов грузовика ОМОНа.

*-запрещена на территории РФ

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