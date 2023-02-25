«Изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы»: стрелявшему в омоновца петербуржцу грозит пожизненный срок

СК предъявил обвинение мужчине, стрелявшему в омоновца. Фото: ГСУ СКр по СПб.

Главное следственное управление СК России по Петербургу предъявило обвинение мужчине, стрелявшему в бойца ОМОНа у станции метро «Гостиный двор». Все произошло утром 24 февраля, когда сотрудник органов потребовал у прохожего прекратить нарушать общественный порядок.

- По данным следствия, обвиняемый, находясь в центре Петербурга около дома 35 по Невскому проспекту, в ответ на законные требования сотрудника ОМОН ГУ Росгвардии, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей, произвел в последнего не менее двух выстрелов из охотничьего гладкоствольного ружья. - сообщает пресс-служба городского управления Следкома.

Раненного омоновца экстренно увезли в ближайшую больницу, которой оказалась Мариинская. Там хирурги провели операцию. Сейчас раненный боец находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

С места нападения следователями были изъяты два ружья, травматический пистолет и боеприпасы. Стрелявший мужчина был задержан стражами порядка там же. Предварительно, это 50-летний уроженец Узбекистана. Кроме двух охотничьих ружей и «травмата», с собой он имел бутылки с «коктейлями Молотова».

- Я не собирался стрелять (в омоновца - прим.ред.), я хотел стрелять по кунгам (предположительно имеются ввиду машины ОМОНа) и кинуть туда коктейль. В кунг, чтобы он загорелся, - объясняет сам задержанный на видео, распространенном пабликом «Дорожный инспектор».

Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Статья предусматривает наказание как в виде лишения свободы на 12-20 лет, так и пожизненный срок. Мотивы поступка мужчины устанавливает следствие.

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