«Банан лежал, снежки бросали»: главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал матч с «Волгой», который окончился скандалом

Сергей Семак не уверен, что банан кинули в Вендела. Фото: ФК "Зенит"

Игра петербургского «Зенита» с ульяновской «Волгой», которая прошла в гостях у клуба из Первой лиги, оказалась омраченной поведением болельщиков. Ульяновские фанаты кинули бананом в игрока петербуржцев Вендела.

- Российская Премьер-Лига осуждает проявление расизма на матче Кубка России между командами «Волга» и «Зенит». Надеемся на скорейшее рассмотрение инцидента компетентными органами, - сообщает пресс-служба лиги.

В Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза уже пообещали разобраться в ситуации. В руководстве «Волги» также сожалеют о произошедшем. А некоторые фанаты ульяновского клуба призывают найти и наказать метателя бананов.

- Если своими силами не получится найти существо, подставившее не только клуб, стадион, но и весь город, обратитесь к болельщикам. Кто-то был рядом, видел. Адекватных людей все-таки больше, - пишут фанаты «Волги».

Впрочем, другие отмечают, что зенитовские фаны вели себя не сильно лучше.

- Весь фан-сектор «Зенита» закидывал нашу команду снежками когда они выходили с детьми за руку. Могли нанести травму маленькому ребенку. Это нормально? - отмечают болельщики.

А третьи считают, что наказать надо и тех и других. Ведь одно хамство не оправдывает другое.

Банан вылетел на поле при замене игрока. Фото: кадр с трансляции МАТЧ ТВ

Оба инцидента заметил тренер «Зенита» Сергей Семак, но он был настроен более филосовски и призвал не делать глубоких выводов.

- Я видел, что банан лежал. Видел, что и снежки бросали болельщики. Если посмотрите европейские чемпионаты, то в той же Франции в игрока, подающего угловой, летит все подряд. Если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям, то не думаю, что были какие-то обидные выкрики. В адрес главного тренера - да, слышал. А по поводу игроков - нет, - заявил Семак на пресс-конференции.

Напомним, что матч Кубка России закончился в пользу «Зенита» со счетом 3:0. Голы забили Бакаев, Кассьера и Сергеев.

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