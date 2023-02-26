Женщины устроили давку и бойню за дешевые подарки на 23 февраля в строймагазине Петербурга

Женщину устроили давку и битву за подарки мужу к 23 февраля в магазине в Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

Разъяренные дамы устроили бойню за подарки мужьям в одном из строительных магазинов Петербурга. Об этом spb.kp.ru рассказал читатель, получивший доступ к записям с камер видеонаблюдения. Дело было 23 февраля в магазине на Ленинском проспекте на юго-западе города. Спрашивается, за что была битва? За ящики для инструментов по 100 рублей. На записи видно, как толпа женщин идет за консультантами с тележкой, ожидая выхватить заветный ящик. В борьбе за подарок кто-то бил соперниц по рукам, некоторые со злостью выхватывали ящик у других, а кому-то даже случайно прилетело по голове.

Сначала дамы преследовали тележку с желанным подарком. Фото: предоставлено "КП"

- Обошлось без крови. Там как всегда, такие акции вызывают ажиотаж у населения, - объяснил редакции сотрудник магазина.

В соцсетях также появилось видео схватки за трофей ко Дню защитника Отечества. Горожане с юмором отнеслись к происходящему, хоть и назвали дикостью такие перформансы.

- Не все время же носки и пенку для бритья дарить, - пошутила одна из петербурженок.

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