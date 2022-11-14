Циклон «Сью» принесет дожди и мокрый снег в Петербург

На Петербург надвигается циклон "Сью" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мокрый снег и дожди принесет в Петербург циклон с красивым женским именем «Сью» (Sue). Его влияние начнет ощущаться уже к вечеру в понедельник, а основной удар стихии ожидается ночью и днем во вторник.

- 15 ноября погоду в Северной столице испортит циклон Sue. Начнет он свое влияние на Санкт-Петербург дождями, которые стартуют около полуночи и постепенно будут переходить в мокрый снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Причем в восточных районах Ленобласти обещают серьезный снегопад безо всяких скидок на еще календарную осень. Но ближе к пяти часам вечера осадки ослабеют и, в конце концов, прекратятся.

Кое-где снег ляжет на землю белым покрывалом, а деревья и лилии электропередач облепят хлопья мокрого снега. Ожидается гололед. Водителей уже предупредили о возможном «дне жестянщика».

- Ночью и днем в Санкт-Петербурге +1…+3, утром и вечером – 0…+2 градуса, - отмечает метеоролог.

Но уже в среду «Сью» покинет Петербург и уйдет в южном направлении. После этого похолодает еще сильнее, днем 16 ноября ожидается от 0 до -1 градуса. На дорогах и тротуарах - гололед.