В Грузии нашли погибшей основательницу детского театра из Петербурга

Ирину Слюсарь нашли погибшей. Она утонула в штормовом море. Фото: СОЦСЕТИ

В Грузии трагически завершились поиски основательницы детского театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь. Пять дней назад петербурженка бесследно исчезла во время прогулки со своей подругой и ее собакой на побережье. Питомца большой волной смыло в море в местечке Кобулети. Ирина не раздумывая бросилась в штормовое море, спасать любимца подруги. Но стихия оказалась сильнее.

- Поиски завершены. С сожалением сообщаем, что Ирина найдена погибшей. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили spb.kp.ru друзья погибшей, организовавшие поиски.

По их словам, вероятной причиной трагедии стали большие волны, с которыми не смогли справиться ни сама Ирина, и ее собака: «была штормовая погода, большие волны. Собаку так и не нашли».

Вторая девушка, собака которой утонула, смогла выбраться из воды. Именно она сообщила о происшествии, но спасти Ирину уже не успели. Сейчас друзья и близкие погибшей решают вопрос с местом захоронения и возможной транспортировкой тела в Петербург.

Напомним, что кукольный театр «Лось и светлячок» был основан в Петербурге в 2021 году. Труппа была участником крупных международных фестивалей в России, Беларуси, Мексике, Турции и Азербайджане. Последний год Ирина Слюсарь жила в Тбилиси, здесь же базировался театр. Сейчас его будущее также находится под вопросом.