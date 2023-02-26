«Бросилась спасать собаку»: Основательницу детского театра из Петербурга унесло в море в Грузии

Создательницу детского театра "Лось и светлячок" из Петербурга унесло в море в Грузии. Фото: СОЦСЕТИ

Основательница петербургского театра «Лось и светлячок» Ирина Слюсарь бесследно пропала в Грузии, бросившись в море спасать любимую собаку Грету. Об этом рассказали в соцсетях культурного учреждения. По словам коллег и друзей Ирины, она живет в Тбилиси уже около года. 22 февраля она прогуливалась с собакой по пляжу в курортном городке Кобулети, но в какой-то момент нахлынула большая волна, и утащила песика в море. Ирина вместе с подругой кинулись в воду.

Собаку Грету тоже не могут найти. Фото: СОЦСЕТИ

- Бросились спасать Грету. Но девушек унесло вслед за собакой. Подруга смогла выбраться, а Иру нужно продолжать искать, - пишет знакомые создательницы театра.

Вот уже пятый день местные волонтеры координируются друг с другом для поисков Ирины. Подключили и спасателей. Ищут не только в Кобулети, но и окрестностях. Приметы девушки следующие: темно-синий дождевик, желтые резиновые сапоги, розовые джинсы, а также темно-зеленая кофта. Собаку тоже не нашли, она черного цвета с красной шлейкой, ярко-желтым поводком и светлыми передними лапками.

В момент пропажи Ирина была одета, как на этом фото. Фото: СОЦСЕТИ

- Нам нужны пилоты с дронами для поиска с воздуха, а также те, кто может проводить пешие поиски, - уточняют друзья Ирины, живущие в Грузии.

СПРАВКА «КП»

«Лось и светлячок» - детский театр, работающий с 2021 года. За это время он участвовал и становился лауреатом международных фестивалей в России, Беларуси, Мексике, Турции и Азербайджане. Ирина Слюсарь вместе с коллегами путешествовала по всей России. Актеры называли себя бродячими кукольниками. Весь реквизит помещался в тяжелые чемоданы. Сейчас театр базируется в Тбилиси.

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