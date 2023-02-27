«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию девять домов в жилом комплексе «Юнтолово»

ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» завершила строительство девяти домов жилой площадью свыше 140 тыс. м² в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе города. Квартал граничит с лесопарковой зоной и Юнтоловским заказником. К заселению готовы 3 234 квартиры, большинство из которых передается покупателям с готовой отделкой.

Разрешение на ввод в эксплуатацию девяти домов разной высотности было выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Общая жилая площадь корпусов составляет более 140 тыс. м². Квартирография квартала включает одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры различных планировок и метражей.

Вход в сквозные парадные холлы организован с уровня земли. Предусмотрены отдельные пространства для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи части домов займут коммерческие помещения: аптека, салон красоты, пекарни, пункт выдачи заказов, а также магазины с товарами повседневного спроса.

Концепция квартала, ограниченного Юнтоловским проспектом и Ивинской улицей, получила название «урбан» и «форест», объединив в себе близость природы и развитую городскую инфраструктуру. С северной части новостройки окружены лесопарковой полосой – здесь организованы пешеходные зоны и установлены малые архитектурные формы, посвященные птицам Юнтоловского заказника.

В южной части квартала расположена игровая площадка с авторской горкой-совой, изготовленной специально для маленьких жителей «Юнтолово». Площадка оборудована с учетом возрастных потребностей и разных уровней активности детей и подростков.

Для удобства жителей организованы плоскостные автостоянки. Также продолжается строительство двух многоэтажных паркингов, на первых этажах которых будут располагаться кладовые помещения для хранения сезонных вещей.

В шаговой доступности от домов строится школа на 825 мест и детский сад на 200 мест. В настоящий момент на объектах ведутся монолитные работы. Сдать объекты в эксплуатацию планируется в конце 2023 года.