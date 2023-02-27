«Времени на досуг не остается»: Эксперты объяснили, почему Петербург не попал даже в десятку культурных городов России

Петербуржцы и правда стали реже ходить по музеям и театрам - виной тому, в числе прочего, чрезмерная избирательность и обилие информации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Невероятно, но факт: Петербург не вошел даже в десятку самых окультуренных городов страны. Согласно исследованию Высшей школы экономики, пятеркой городов с «самым высоким культурным капиталом» стали Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Петербург занял неожиданное 13-е место, а Москва – аж 28-е. «Комсомолка» расставила точки над i вместе с самими исследователями, социологом культуры, театрами и музеями.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ АВТОР?

Сотрудники исследований культуры факультета городского и регионального развития ВШЭ, готовя свой проект «Доказательная урбанистика», выявляли культурный капитал городов по трем пунктам. Первый искал данные конкурсов на гранты в сфере культуры. Второй подсчитывал музеи, галереи, театры, кинотеатры, библиотеки и книжные магазины. Третий включал фестивали, мероприятия, курсы иностранных языков. Дополнительно эксперты рассматривали фактор коммуникации – соцсети и коворкинги – и фактор академического класса. Здесь подразумевались люди от 24 до 65 лет с высшим образованием, их доля от общего населения города.

С опорой на эти данные тем более неясно, почему Петербург упал на 13-ю строчку рейтинга! И учреждений море, и культурных событий сколько угодно, и университетов, выпускающих тот самый образованный слой населения. Но как объяснил «Комсомолке» руководитель лаборатории и исследования культуры при упомянутом факультете Руслан Хестанов, все дело в том, что мегаполисам живется сложнее, чем городам поменьше.

- В Петербурге и Москве проседает класс хорошо образованных людей, которые служат драйвером инновационного роста. Деятелей культуры и ученых в городе много, но они теряются на фоне работников, занимающихся администрированием, управлением, финансами, сервисом, а также мигрантов и других людских потоков. Мы делали срез индивидуальных навыков, знаний, способов жить, измеряли культуру в расчете на душу населения, поскольку нельзя все измерить одной инфраструктурой. Вот и получаются такие цифры, - разъяснил Хестанов.

Первыми в культурном рейтинге оказались Петрозаводск, Белгород, Томск. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом исследователь замечает: драмы в том, что Петербург оказался вне десятки лидеров, нет. Ученые создали даже не рейтинг, а индекс, фиксирующий явления. Совсем как термометр, который просто отмечает температуру, не объясняя, почему происходят те или иные атмосферные явления. Так, маленькие города сумели выбиться вперед, поскольку их культурный досуг более доступный – например, их жителям не нужно тратить часы, чтобы добраться до центра с окраин.

- Я не думаю, что культура в Петербурге провисла, но есть целые слои населения, не охваченные культурной жизнью. Труднее всего организовать культурную работу с работающими людьми самого продуктивного, среднего возраста. Это большая проблема для профессионалов, работающих в учреждениях культуры, - заключил Руслан Хестанов.

ИСКУШЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ

От реальности не отвернешься: петербуржцы действительно могли сбавить темпы походов в театры и музеи. По мнению доцента кафедры социологии культуры и коммуникации СПбГУ Анисьи Хохловой, на посещаемость культурных мест повлияли пандемия, социально-политическая обстановка, финансовые сложности, а также избирательность людей.

- В крупных городах конкуренция выше, рынок труда требовательнее, и времени на культурный досуг остается меньше. Кроме того, люди избирательнее подходят к потреблению – они не пользуются любым шансом посетить выставку или спектакль, а перебирают предложения, - уверена Хохлова.

Еще один важный фактор – информирование о мероприятиях. Жители Петербурга перегружены информацией о различных событиях и просто пропускают часть мимо ушей. Другое дело - маленький город, где показывают пять постановок и каждое ярко афишируют.

У маленьких городов, считают ученые, больше культурных возможностей: людям не нужно тратить часы, чтобы добраться до центра, а также долго выбирать из представленных постановок и выставок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Социолог считает, что в крупных городах сильно виден разрыв между суперактивными и пассивными потребителями культурных благ. Число активных, конечно, позволит Москве и Петербургу быть лидерами рейтинга. Но вот «средняя температура по больнице» заставит их потерять позиции. В маленьких же городах культуру потребляют более-менее равномерно.

Напоследок, чтобы утешить Петербург, Анисья Хохлова напомнила, что по объемам туристических потоков или объективному числу культурных объектов город несомненно будет первым.

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?

С результатами исследования не согласны и в самих культурных учреждениях города. В Александринском театре «Комсомолку» заверили, что горожане совсем не теряют интереса к спектаклям. Дела у театра, наоборот, на зависть хороши.

- У нас стабильно высокий зрительский интерес, стопроцентная заполняемость залов на нескольких площадках. Часто до даты показа все билеты распроданы, огромным спросом пользуются экскурсионные программы, - заявили в Александринке.

Музей современного искусства «Артмуза» тоже смотрит на свою посещаемость позитивно – поток гостей даже пошел в рост.

- Мы активно привлекаем людей, народ присутствует на экспозициях, следит за нами в соцсетях, - говорят в музее. - Кроме того, музей бесплатный, а это важно в текущих обстоятельствах, когда у людей снизился уровень доходов.

Вернуть городу статус Культурной столицы, считают в «Артмузе», можно просветительской работой с молодежью и детьми – с малых лет прививать интерес к культуре, а в школах организованно водить на выставки и спектакли.

Городские театры и музеи исследованию не поверили: у них проблем с потоком людей нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Культурный лидер, коим оказался Петрозаводск, не смог дать «Комсомолке» комментариев по поводу своего успеха. Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский лишь подчеркнул в соцсетях:

- «Мы, впрочем, и не сомневались. Важно, что в рейтинге учтено не только наличие культурной инфраструктуры, но и то, насколько охотно и часто ей пользуются».

ОПРОС

Как выяснила «Комсомолка» в ходе опроса в телеграм-канале, определенные факторы все же мешают горожанам окультуриваться в обилии театров и музеев. В опросе участвовало 100 человек, и из них:

52% признались, что билеты на все слишком дорогие. Порой жаль тратиться даже на себя, не говоря о семейном походе на какой-нибудь спектакль.

16% заметили, что времени на культурные походы им просто не хватает – все дела посвящены карьере или семье.

14% заверили, что охотно ходят смотреть фильмы, оперы, балет и новые экспозиции. А исследование врет.

7% оказались кинолюбами и пожаловались, что сейчас смотреть в кинотеатрах попросту нечего.

По 3% отметили, что не особенно любят выставки и засыпают на спектаклях, а оперы не понимают вовсе. Какой тогда толк в культурных походах? Еще 3% заявили, что предпочитают совсем другие виды досуга, нежели культурный.