Жуткие пробки и масса ДТП: Последствия первого снегопада в Санкт-Петербурге 15 ноября 2022 года

Жуткие пробки и куча ДТП произошли в Петербурге из-за снегопада 15 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На дорогах Санкт-Петербурга настоящий транспортный коллапс. С ночи 15 ноября 2022 года в Северной столице пошел снегопад. Снег, хоть и мокрый, но все же укрыл город плотным одеялом. Автомобилисты жалуются, что на дорогах настоящий ад и множество ДТП. Показываем последствия первого снегопада в Санкт-Петербурге 15 ноября 2022 года.

- На дорогах ад. Все стоит. Где ехать 15 минут, ехали час, - рассказывают журналисты "Комсомолки".

- У меня тоже ад. Авария на проспекте Стачек, плюс не работают два светофора. Стоят полицейские регулируют поток. Пробка длиной в километр от Балтийской жемчужины на Петергофском шоссе, - сообщает корреспондент.

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова на западе Ленинградской области и в Санкт-Петербурге уже выпало до 10 -14 мм осадков. Высота снежного покрова в западных и центральных районов Ленинградской области на утро составила от 1 до 6 см.

Многие автомобилисты еще не успели "переобуть" машины, поэтому в городе множество ДТП. Так, на проспекте Испытателей машина врезалась в столб, который, в свою очередь, упал на трамвай. Движение встало, образовалась пробка.

Аварии в Петербурге на каждом шагу Фото: СОЦСЕТИ

Еще несколько маршруток застряли на Токсовском шоссе, объезжая пробку по обочине. На трассе также образовалась пробка.

В общественном транспорте пассажирам тоже приходится не сладко. На станции метро "Петроградская" образовалось столпотворение. Судя по всему, многие автомобилисты решили отказаться от личного транспорта.