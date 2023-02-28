Фейковое сообщение о воздушной тревоге и срочной эвакуации запустили по ТВ в Ленобласти

Фейковое сообщение о тревоге увидели жители Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Не самым добрым оказалось утро вторника у жителей Ленинградской области, Подмосковья и еще нескольких регионов России. Вместо привычных программ по отдельным радио- и ТВ-каналам они увидели и услышали сообщение о воздушной тревоге и необходимости немедленной эвакуации.

- Внимание, внимание! Воздушная тревога! Все немедленно в укрытие! - гласило сообщение с тревожным значком на экране и звуком сирены.

Такие сигналы шли с перерывами. И вскоре стало ясно что это - дело рук хакеров, взломавших системы трансляции. Ситуацию прояснили в Главном управлении МЧС России, информацию которого разместили и в соцсетях регионального управления ведомства по Ленобласти.

- В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности! - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Никакой эвакуации не проводилось, воздушной угрозы и ракетных ударов не было. В Петербурге тревожных сообщений не отмечено.

Напомним, что на 1 марта в Петербурге и Ленобалсти намечена комплексная проверка системы оповещения, когда на улицах включают громкоговорители с сиренами. Те же сигналы идут по радио и ТВ. Вероятно, взлом был приурочен к этой дате.

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