Суд арестовал 17-летнего парня, задержанного за избиение 15-летнего школьника в ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Суд арестовал подростка за драку в "Галерее". Фото: СОЦСЕТИ

Суд Петербурга отправил под арест 17-летнего подростка, который был задержан после массовой драки в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. В минувшее воскресенье там махали кулаками сторонники анима-движения ЧВК «Редан» и молодежь из околофутбольных фанатских кругов.

- 26 февраля не позднее 14 часов 40 минут неустановленная группа лиц, в том числе обвиняемый, находясь в ТРЦ «Галерея», публично нарушая общественные нормы и правила поведения, нанесла многочисленные удары потерпевшему, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Официально, побитым оказался только один участник драки, 15-летний школьник. Он обратился за помощью к врачам, поэтому его побои оказались зафиксированы. По факту драки было возбуждено дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. А вскоре полиция задержала подозреваемого, 17-летнего ученика колледжа.

Защита просила не арестовывать парня, но суд согласился с просьбой следствия и отправил его в СИЗО на два ближайших месяца.

Напомним, что максимальное наказание по статье составляет до семи лет лишения свободы.

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