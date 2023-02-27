17-летний подросток задержан за избиение школьника в ТРЦ «Галерея» в Петербурге

После драки с ЧВК "Редан" в "Галерее" задержан 17-летний подросток. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Петербурга задержала 17-летнего студента, которого подозревают в избиении 15-летнего школьника в ТРЦ «Галерея». Накануне здесь произошла массовая потасовка, из-за чего в торговый центр приехал ОМОН. Стражи порядка «упаковали» несколько десятков подростков, в том числе сторонников аниме-субкультуры «Редан». Всех отвезли в полицию. Сам ТРЦ временно закрывали для посетителей.

- По версии следствия, 26 февраля в ТРЦ «Галерея» 17-летний учащийся первого курса одного из колледжей города совместно с соучастниками нанес множественные удары руками и ногами 15-летнему школьнику, - сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Петербургу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве организованной группой лиц. Максимальное наказание по статье - до семи лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения 17-летнему парню. Далее ему должны избрать меру пресечения.

Справка «КП»:

Неформальное молодежное движение ЧВК «Редан» берет начало из аниме (манги) Hunter x Hunter. Редан - фамилия главаря преступной группировки, символ которой паук и цифра четыре. Сторонники движения носят черные волосы, толстовки с изображением паука с четверкой у него, а также, зачастую, клетчатые брюки. Противниками «редановцев» являются футбольные фанаты и другая радикально настроенная молодежь.

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