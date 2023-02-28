В почтовое обращение вышли марки из серии «Современное искусство России». Фото: пресс-служба УФПС.

Сегодня в почтовое обращение вышла серия почтовых марок «Современное искусство России». В выпуске представлены четыре марки, созданные по сюжетам произведений современных скульпторов и живописцев.

В серию вошли марки с изображением картин Геннадия Ефимочкина «На промысле», Олега Игнатова «Панацея I», памятника Андрея Ковальчука и Константина Кузьминых «Героям Алсиба» и картина Н.П. Желтушко «Кимжа. Надежда».

Цена одной марки 63 руб. Дополнительно к ней вышли конверты первого дня и штемпелис датой специального гашения – 28 февраля 2023г. Марки, погашенные в день их выпуска, представляют особую ценность для филателистов. Марки можно приобрести в почтовом отделении Почты России на Невском пр., д.70. Там же можно сегодня поставить оттиск штемпеля.

Церемония специального гашения прошла в Музее современного искусства «Артмуза». Первыми оттиск штемпеля на почтовые марки поставили почётные гости мероприятия: Сергей Бельтюков, директор музея «Артмуза», и Алексей Волков, руководитель по взаимодействию с органами власти макрорегиона Северо-Запад Почты России.