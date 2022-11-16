ЗакС Петербурга одобрил приватизацию санатория «Белые ночи»

Смольный продаст санаторий "Белые ночи" в Сестрорецке. Фото: vk.com/spb_white_nights

Депутаты петербургского Законодательного собрания в третьем, окончательном чтении одобрили законопроект о приватизации санатория «Белые Ночи» в Сестрорецке. Легендарную здравницу, где любили отдыхать многие руководители города на Неве, продадут частному владельцу.

- «За» - 39 депутатов, против – 10, один воздержался. Законопроект принят в целом и отправляется на подпись губернатору, - озвучил решение спикер ЗакСа Александр Бельский.

Противники приватизации опасались, что после продажи территорию санатория могут застроить элитным жильем. Но их голосов оказалось недостаточно для отклонения законопроекта.

Напомним, что санаторий «Белые ночи» расположен на 38-м километре Приморского шоссе, в Курортном районе Петербурга. Здание построено в советское время, но, по оценке властей города, порядком изношено. Ремонта здесь не проводилось с 1987 года, работы оцениваются в сотни миллионов рублей. В Смольном не уверены, что вложения окупятся.

Сейчас санаторий находится в аренде у страхового общества «Согаз», ежегодно за аренду объекта город получает 84 миллиона рублей. Предварительно, весь санаторий с землей у побережья Финского залива оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Как ранее отмечал представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, не исключено, что нынешний арендатор и станет новым владельцем «Белых ночей».