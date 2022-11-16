С декабря жители Петербурга в среднем будут платить за услуги ЖКХ более 3000 рублей

С 1 декабря тарифы на услуги ЖКХ вырастут на 8,5 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном назвали среднюю сумму платежей за коммунальные услуги, тарифы на которые повышаются с 1 декабря. Изначально подорожание должно было произойти в июле 2023 года, но потом его сдвинули на полгода раньше. Теперь средний петербуржец будет отдавать за ЖКХ более трех тысяч рублей.

- Суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги гражданина в декабре 2022 года составит 3001 рубль копеек, что на 235 рублей 24 копейки выше соответствующего платежа за ноябрь 2022 года, - говорится в проекте постановления Смольного.

В частности, плата за горячую воду вырастет до 126,69 рубля за кубометр, холодная вода и водоснабжение обойдется в 36,54 рубля за «куб». Отопление подорожает до 2111,40 рубля за Гигакалорию.

Вырастут цены также на электричество, природный газ и прочее. Вывоз мусора теперь будет стоить 1367 рублей 57 копеек за кубометр.

Таким образом, средний рост тарифов на услуги ЖКХ в Петербурге составит 8,5 процентов, что на полпроцента меньше максимально установленной правительством России планки.

Напомним, что с января 2023 года жители Северной столицы начнут получать единые платежки за коммуналку, но переход будет плавным. А в декабре квитанции еще останутся разными.