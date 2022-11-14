Единую квитанцию оплаты услуг ЖКХ введут в Петербурге уже в январе 2023 года

Вместо нескольких квитанций будет одна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже через пару месяцев, с января 2023 года, жители Санкт-Петербурга начнут получать единые квитанции за услуги ЖКХ. Платежка будет включать квартплату, отопление, водоснабжение, электричество, оплату за вывоз отходов, взносы за капремонт и так далее.

- Единая квитанция для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства появится в Санкт-Петербурге уже в январе 2023 года, - сообщает пресс-служба Заксобрания.

Сегодня в Мариинском дворце состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды, на котором обсуждалась «концепция» единого платежного документа.

Сама идея и макет квитанции были представлены в сентябре, тогда же было заявлено о постепенном вводе платежек с нового года. Но возникли вопросы.

Новая единая квитанция может выглядеть примерно так. Фото: Анастасия СИРОТЕНКО

Сегодня перед депутатами ЗакСа - членами комиссии, выступили первый замглавы Жилищного комитета и гендиректор «Петроэлектросбыта», через который счета оплачивают 1,3 миллиона горожан.

- По словам докладчиков, подготовка к введению единой квитанции практически завершена, - уточняют в Заксобрании.

Для выдачи единых платежек планируется объединить расчетные центры «Петроэлектросбыта» и ВЦКП «Жилищное хозяйство». Именно «Жилищное хозяйство» присылает розовые квитанции, по которым платят за квартиру большинство жителей Северной столицы.

Сами горожане опасаются путаницы, которая уже случалась при переносе взносов за капремонт из платежек ВЦКП в петроэлектросбытовские. Депутаты обещали изучить вопрос более пристально и подготовить свои предложения.