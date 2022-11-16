Легла на «зебре», подняв ноги: видео, как таксист насмерть переехал 29-летнюю женщину на Лиговском проспекте

Лежавшую на дороге девушку насмерть сбила машина такси. Фото: СОЦСЕТИ

Видео момента смертельного ДТП на Лиговском проспекте, в котором погибла девушка, появилось в соцсетях. Страшные кадры наезда такси на пешехода сняла уличная камера наблюдения. На съемке видно, что перед смертью погибшая сама ложится на спину посреди оживленной трассы и поднимает вверх раздвинутые ноги. Некоторые машины ее замечают в темноте, но через пару секунд девушку переезжает такси.

- В 6 утра женщина лежала на «зебре» через Лиговский и «раздвигала рогатку» проезжающим мимо машинам. Таксист не заметил ее. Доставать погибшую из-под машины пришлось уже спасателям МЧС, - пишут очевидцы происшествия в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, женщина вела себя неадекватно, возможно была пьяна или находилась под воздействием запрещенных препаратов. Этим объясняется странное и крайне рискованное поведение пешехода, которое в итоге привело к трагедии.

Известно, что за рулем машины такси был 24-летний водитель. Сейчас дознаватели ГИБДД устанавливают, мог ли он избежать наезда. Известно, что таксист ехал на зеленый свет.

- 16 ноября в 6:20 у дома 49 по Лиговскому проспекту автомобиль такси совершил наезд на находившуюся на проезжей части под запрещающий сигнал светофора женщину 1994 года рождения, - уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту смертельного ДТП начата полицейская проверка. Дальнейшие решения примут по ее итогам.

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